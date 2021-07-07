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即市新聞

07/07/2021 10:39

《樓市亮話－湯文亮》新樓買家要仔唔要乸

　　《樓市亮話》有老友話，根據某專家評論，即使樓市上升，新樓熱賣，大部分專家預測樓市
在第三季破頂，但由於移民人數太多，就算樓價創歷史新高，都只是暫時性，移民潮最終都會令
樓市下跌，就算現在樓市上升，但新樓盤不時有撻訂個案出現，而且數目不少，這亦是樓市下跌
先兆，業主不得不防。

　　叫人小心是一件非常容易做的好事，但那些專家可能不知道，買樓有風險，不買樓也有風險
，不斷叫人唔好買樓，令有能力及有需要的人錯失了不少良機，樓價愈升愈有，即使下跌，亦只
是正常調整，而且幅度亦不會太大，只是很小數業主會受到損失，太過叫人小心，反而害了有能
力買樓的人。

　　至於新樓撻訂，只不過是買家要仔唔要要乸，一個樓盤，大約有四分一質素比較差的單位，
地產商為了可以令到那些單位容易出售，會用捆綁式銷售方法，一個質素好的單位搭一個比較差
的單位，買那些組合的機會率比較高，但香港買樓的人非常精明，買入那些組合的人會放棄質素
比較差的單位，即使損失訂金亦在所不惜。換句話說，新樓買家願意多付５％買一個合他們心水
的單位，由此可見，樓市尚有最少５％升幅。而事實上那些被放棄的單位，很容易再次售出，而
且售價比撻訂價為高，所以，地產商亦樂而為之，對買家要仔唔要乸不作任何堵截，同時地產商
亦考慮到，如果不准撻訂，或者要兩個單位一起撻訂，很可能失去很多準買家，銷售氣氛就會差
很遠，但地產商想唔到，竟然有分析員不知道要仔唔要乸，並且認為唔要乸是樓市下跌先兆。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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