《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地出台行業發展利好政策，中醫藥板塊受惠

《缸邊嫺談》今年７月１日，中國國家發展和改革委員會、中國衛生健康委員會、中國國家

中醫藥管理局和中國國家疾病預防控制局共同編制及發布了《「十四五」優質高效醫療衛生服務

體系建設實施方案》（「方案」），列明其中一個重點是要堅持中西醫建設任務同規劃、同部署

、同落實，遵循中醫藥發展規律，認真總結中醫藥防治新冠肺炎的經驗做法，建立符合中醫藥特

點的服務體系，更好發揮中醫藥特色和比較優勢，推動中醫藥和西醫藥相互補充、協調發展。

方案就促進中醫藥傳承創新方面提出，要建設約３０個國家中醫藥傳承創新中心，重點提升

中醫藥基礎研究、優勢病種診療、高層次人才培養、中醫藥裝備和中藥新藥研發、科技成果轉化

等能力，以打造「醫產學研用」緊密結合的中醫藥傳承創新高地；建設約３５個覆蓋所有省份的

國家中醫疫病防治基地，提高中醫藥在新發突發傳染病等重大公共衛生事件發生時第一時間快速

反應並參與救治的能力和危急重症患者集中收治能力，帶動提升區域內中醫疫病防治能力；建設

約５０個中西醫協同的「旗艦」醫院，大力推廣中西醫結合的醫療模式，推動建立中西醫多學科

診療體系；遴選約１３０個中醫特色突出、臨床療效顯著、示範帶動作用明顯的地市級重點中醫

醫院，圍繞心腦血管、腫瘤、骨傷、婦科、兒科、復康等優勢病種，打造名科、名醫、名藥，做

優做強一批中醫優勢專科，培養一批學科帶頭人和骨幹人才，推動一批中藥製劑開發應用。

自２０１６年以來，內地各政府部門相繼發布了《關於促進醫藥產業健康發展的指導意見》

、《「健康中國２０３０」規劃綱要》、《中醫藥發展戰略網要（２０１６－２０３０年）的通

知》等多個規劃，將「健康中國」提升為國家戰略，助力中醫藥健康產業迎來更廣闊的發展空間

。隨後內地在國家層面出台了更多扶持中醫藥的政策，尤其是踏入２０２１年以來，已有數個有

關推動中醫藥發展的意見或通知出台，當中包括：





日期 名稱 主要內容

（２０２１年內）

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１月２２日 中國國務院發布《關於加快中醫藥 共分為７部份，包括２８項加快

特色發展的若干政策措施》 中醫藥特色發展的政策措施。



４月２０日 中國國家衛生健康委員會、中國國 提出６個工作措施，目標到

家中醫藥管理局印發《推進婦幼健 ２０２２年，婦幼健康領域中醫

康領域中醫藥工作實施方案 藥服務網絡基本建立、形成並推

（２０２１－２０２５的通知》 廣一批婦幼中醫藥診療方案、中

醫治未病干預方案等規範；

到２０２５年，中醫藥服務覆蓋

婦女兒童全生命周期。



５月１３日 中國商務部聯同中國國家中醫藥管 共分為５個方面，包括１８項具

理局等７個部門聯合印發《關於支 體政策措施。

持國家中醫藥服務出口基地高質量

發展若干措施的通知》



７月１日 中國國家衛生健康委、中國國家中 提出進一步提高認識並完善相關

醫藥局、中央軍委後勤保障部衛生 制度、加強綜合醫院中醫臨床科

局聯合制定了《關於進一步加強綜 室建設、創新中西醫協作醫療模

合醫院中醫藥工作推動中西醫協同 式、加強醫療品質管制、加強中

發展的意見》 醫藥隊伍建設、發揮示範帶動作

用、發揮行業學會協會作用及加

強專科醫院、傳染病醫院、婦幼

保健機構中醫藥工作等８個方面

推動綜合醫院中西醫協同發展。

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＊內地對中醫藥需求上升＊



從產業鏈來看，中醫藥行業大概可分為上中下游。上游是指中藥材等原材料的種植、養殖，

經加工後可製成中成藥藥材﹔中游是指中藥的生產及製造，當中包括中藥飲片、中成藥、中藥配

方顆粒等產品﹔下游是指銷售終端，即直接面對中藥產品的消費者，而銷售渠道包括醫療機構、

實體藥店及銷售平台。得益於近年興起的「治未病」和「保健要趁早」觀念，很多人認為預防勝

於治療，為中醫藥開拓了更大的保健市場。亦有研究發現，中西醫合併治療能夠起到相輔相成的

作用，治療疾病的效果更為顯著。

隨著中國人口老齡化加速，加上內地人口收入增加，生活水平提升，以及國家政策對中醫藥

行業的扶持，人們對養老、養生、醫療保健的需求逐步上升，預期內地中醫藥行業的市場規模將

會穩步增長。根據大數據平台頭豹研究院預測，２０１８年至２０２３年內地中醫藥行業市場規

模的年複合增長率約為８﹒３％，到２０２３年市場規模有望達到２２３６８億元人民幣。在內

地出台眾多利好行業政策的推動下，中醫藥股今年以來備受市場關注，中醫藥股板塊走勢亦由去

年底的低位逐步回升。雖然目前板塊的走勢仍落後於恆指（圖表一），但相信今次方案提出的國

家中醫藥傳承創新中心、國家中醫疫病防治基地、中西醫協同「旗艦」醫院、中醫特色重點醫院

以及名醫堂工程等五項行業建設，能夠為中國的中醫藥行業帶來更多發展機遇。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與中醫藥股板塊相關的股份



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