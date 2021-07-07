【新冠肺炎】消息：本港將延長大部分社交距離措施兩周

《經濟通通訊社７日專訊》消息透露，雖然本港已連續２９日未有本地源頭不明確診個案，
但鑑於新冠疫情未穩定，故港府將延續原訂周三（７日）晚屆滿的絕大部分社交距離措施兩周。
飲食界稻苗學會會長黃傑龍在電台節目上表示，所有員工接種最少一劑疫苗的Ｃ類食肆，近
日增至超過２千間，而全部員工打完兩針的Ｄ類食肆，已增至近１００間，但他認為在變種病毒
全球肆虐下，當局不會進一步放寬堂食限制，尤其是員工無打針的Ｂ類食肆。（ｃｌ）
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