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07/07/2021 07:53

展程（０１８５４）控股股東易手每股１５仙提全購，申請今早復牌

　　《經濟通通訊社７日專訊》展程控股（０１８５４）公布，由許國偉家族持有的佳源控股以
每股１５仙向主要股東兼主席廖子情收購５﹒２億股，涉７８００萬元。佳源同時以每股同價認
購展程２﹒５２億股新股，共持擴大後股本約５１﹒０６％，故按例提強制現金要約。該集團於
６月３０日停牌，申請今早９時起恢復股份買賣。
　　該集團指，每股作價較停牌收報１４仙溢價約７﹒１４％，而扣除廖子情不接受有關要約，
佳源向其他股東收購股份的要約價涉８１００萬元，佳源擬繼續該集團的主營業務及無意於緊隨
完成要約後出售業務，擬維持股份於聯交所上市。
　　該集團指，發行新股估計所得款項淨額約３６８０萬元，擬動用約２２００萬元償還銀行借
貸、約１０００萬元用於設立兩間零售門店，以將其食材銷售渠道擴展至零售市場，以及所得款
項淨額結餘作一般營運資金用途。目前該集團概無就設立零售門店訂立任何協議。
　　該集團指，許國偉為新加坡籍華人企業家，為完美（中國）創辦人之一，並自１９９４年起
擔任完美中國副主席。完美中國主要從事在內地以直銷的方式進行個人護理產品、化妝品、保健
食品及家居清潔用品的研究、開發、生產及銷售。（ｗｈ）

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