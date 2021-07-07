《日入而息》傳中概股ＶＩＥ架構上市需審批，康諾亞暗盤升３４％

《今天重點》﹡傳中概股海外上市監管收緊，ＶＩＥ架構需證監會批准

﹡據報支付寶及微信限制新用戶使用滴滴出行小程序；富時羅素表示擬周四將

滴滴納入指數，除非其暫停交易

﹡康諾亞（０２１６２）暗盤收高３４％，每手賺９１００元

﹡朗詩綠色生活（０１９６５）暗盤收升近６７％，每手賺２１２０元

﹡小鵬汽車（０９８６８）對下半年銷售有信心，未來會考慮回Ａ上市；小鵬

汽車料今年研發開支翻倍，芯片短缺年底有望改善；小鵬汽車擬推新產品平

台，針對全球市場開發新車型

﹡消息指港鐵（０００６６）連續兩年凍薪，部分員工獲發特別獎金

﹡本港新增一宗希臘輸入個案，無本地感染



《即日市況》﹡Ａ股造好帶動港股跌幅收窄，恆指全日收跌１１２點報２７９６０



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒６６％，反壟斷局長稱執法不成政治工具



《美元匯價》﹡美元指數站穩９２，有望上試９３﹒４０；歐元最新報１﹒１８１８╱

２２，日圓最新報１１０﹒７１╱７２



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）６月份證券市場日均成交按年升１６％，新股集資額

升逾１倍

﹡中集車輛（０１８３９）Ａ股明日深交所創業板掛牌，定價每股６﹒９６元

人民幣

﹡平安好醫生（０１８３３）與諾輝健康（０６６０６）達成戰略合作，拓醫

療健康服務

﹡永順控股（０６８１２）疫情下更多客戶選用霧化消毒服務，冀取得醫管局

項目

﹡有傳小米（０１８１０）計劃發行１０億美元債券

﹡阿仕特朗（０８３３３）斥３３５６萬元收購證券商股權擴展包銷業務

﹡城建設計（０１５９９）次季重要項目中標１１﹒０３億元人民幣，按年升

０﹒８６％

﹡傳騰盛博藥（０２１３７）超購約２９２倍，擬上限２２﹒２５元定價

﹡醫脈通（０２１９２）及康聖環球（０９９６０）國際配售提早昨日截飛

﹡小鵬汽車（０９８６８）對下半年銷售有信心，未來會考慮回Ａ上市；小鵬

汽車料今年研發開支翻倍，芯片短缺年底有望改善；小鵬汽車擬推新產品平

台，針對全球市場開發新車型

﹡消息指港鐵（０００６６）連續兩年凍薪，部分員工獲發特別獎金

﹡何文田「傲玟」施工期延誤需延遲交樓，大部分買家考慮繼續等

﹡萬科（０２２０２）在海南成立管理服務公司，註冊資本５００萬元人民幣

﹡歐康維視生物（０１４７７）公白內障術後炎症藥物於海南獲准用於緊急醫

療需求

﹡攜程（０９９６１）通過直播等內容營銷方式挖掘用戶流量

﹡中銀香港（０２３８８）措施提供新資產配置渠道，料理財通受市場廣泛歡

迎

﹡正榮地產（０６１５８）６月合約銷售額按年跌１３﹒４％

﹡陽光１００中國（０２６０８）６月合同銷售額減少５４％

﹡雷蛇（０１３３７）向芬蘭自訂化控制台製造商Ｌｏｕｐｅｄｅｃｋ投資

２００萬歐元

﹡置地公司表示首批十年期綠色債券年利率２﹒２５％，集資五億美元

﹡東方海外（００３１６）第二季貨運量按年升１５﹒４％，總收益升

１１９％

﹡中廣核新能源（０１８１１）６月份發電量按年增長３１﹒９％

﹡華人置業（００１２７）持恆大（０３３３３）股份未變現虧損約４１億元

﹡匯量科技（０１８６０）次季Ｍｉｎｔｅｇｒａｌ平台收入按年增

５３﹒１％；匯量科技獲授１﹒２億美元貸款融資，擬用以支付收購北京熱

雲科技

﹡聯交所對中國幸福投資（０８１１６）及９名董事作出譴責及批評

﹡第一服務控股（０２１０７）獲兩新項目，涉集中供暖及銷售恐龍系列

﹡中國智能健康（００３４８）擬實行資本重組

﹡鼎豐集團（０６８７８）就可能收購中國汽車供應鏈服務平台訂諒解備忘錄



《國企紅籌》﹡龍源電力（００９１６）６月份發電量按年增長１２﹒３９％

﹡中海外宏洋（０００８１）６月合約銷售按年升８﹒７％



《神州民企》﹡中芯（００９８１）目前集成電路晶片製造供不應求，首季產能利用率近

９９％



《中國要聞》﹡發改委要求嚴審超高層建築，新建築不得超５００米；２０２５年再生有色

金屬將達到２０００萬噸

﹡中消協表示超六成教培機構證照不齊，二次點名卓越教育

﹡內地完善新能源車動力電池回收利用溯源體系

﹡內地規劃循環經濟發展，鼓勵「互聯網＋二手」模式

﹡李克強與英國工商界代表視頻對話，深化互利共贏合作

﹡神州優車再有逾５２億元人民幣股權遭凍結

﹡國務院同意河北等三省開展行政備案規範管理改革試點

﹡山西省將發放１億數字消費券，重點針對４大消費領域

﹡人行１００億逆回購利率持平，淨回籠２００億

﹡傳可能推遲ＩＰＯ，字節跳動再澄清無上市計劃

﹡反壟斷局長吳振國稱圍繞醫藥、汽車等民生領域開展執法；反壟斷局長對美

媒稱：反壟斷執法不會成為地緣政治工具

﹡中辦國辦聯合發文，部署「零容忍」嚴打資本市場違法

﹡加強中概股監管，壓實境外上市公司信息安全主體責任

﹡官媒表示國家級文件護航，市場監管紅線成為「高壓線」

﹡易會滿稱中證監用３ ５年落實各項目標任務

﹡美媒表示中國將全面加強數據安全並收緊海外上市

﹡華為公開晶片相關專利；華為與大眾汽車供應商達成專利許可協議

﹡滴滴出行陷監管風暴未止瀉，收市急挫近兩成；富時羅素表示擬周四將滴滴

納入指數，除非其暫停交易

﹡監管對互聯網２２起違法實施經營者集中案作頂格處罰

﹡龔正調研上海房地產市場工作，完善調控常態長效機制

﹡銀保監通報興業銀行侵害消費者權益六類違法違規問題

﹡乘聯會表示６月乘用車市場零售同比跌８％

﹡中證監同意４家企業創業板ＩＰＯ註冊

﹡浙江桐鄉加碼調控：商品房認購後不得擅自變更購房人

﹡中德國防部長通話，德國將於南海部署護衛艦

﹡涉嫌為中國從事間諜活動，德國退休政治學家被捕



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１７８５０點



《其他消息》﹡李家超稱恐怖活動有滋生跡象，淡化恐襲將成千古罪人；資審會全力防範有

人偽裝擁護效忠參選

﹡傳葉傲冬失落政治局副局長，曾國衞稱仍在物色人選

﹡中大衝突事件，兩人被判暴動罪成兩人脫罪

﹡議員要求取締法輪功，鄧炳強稱會依法處理

﹡資審會成員徐英偉仍屬民建聯黨員，梁愛詩辭會務顧問

﹡邱騰華稱旅監局明年內推行旅遊業新規管制度目標不變

﹡陳帆稱在制定劏房租金加幅上限時，已平衡租戶和業主權益

﹡陸金所香港推出全港首個開放式智能投資顧問平台

﹡信保局全年賺逾２億元，受保業務總額升８﹒７％

﹡立法會三讀通過「勞工假」逐步增至１７日

﹡立法會通過任命林文瀚為終院常任法官，月內生效

﹡金管局表示６月底官方外匯儲備資產減少２９億美元；金管局助理總裁蘇家

碧辭職，陳羿１１月起接任

﹡百分百擔保貸款計劃批出１﹒４萬宗申請，涉資逾１０億元

﹡美聯料核心區舖租下半年升５至１０％，民生區較樂觀；疫情緩和及通關在

即，料下半年工商舖市場轉牛

﹡按證公司開展退休３寶品牌推廣，年金計劃可享保費優惠

﹡深股通額度全日用近５３億元；滬股通額度全日用近１９億元，陸股通流入

近４４億元

﹡香港紡織企業溢達就新疆子公司被列實體清單起訴華府

﹡本港第二季批出６份預售樓花同意書，涉３４８６伙



《新冠肺炎》﹡本港新增一宗希臘輸入個案，無本地感染

﹡衞生署過去一周接獲１５２宗涉接種疫苗異常事件報告

﹡台灣增３９宗本土確診，６２萬劑ＡＺ疫苗今運抵台灣

﹡何栢良稱本港未有條件改變「清零」政策

﹡國藥中生表示武漢新冠康復者１２個月內抗體水平呈陽性

﹡雲南瑞麗陽性樣本測序與Ｄｅｌｔａ變異株高度同源

﹡傳港府「通關報告」日內呈中央，今季內通關有難度

﹡信和響應疫苗外展計劃，兩天內共約４００人打針

﹡飲食界推打疫苗晚市「７折」優惠

（ｚｚ）

