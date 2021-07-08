《日出而作》儲局指經濟復甦未見實質進展，大角咀中美樓圍封強檢

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ３４６８１．７９ 升 １０４．４２點╱０．３０％
標普５００ ４３５８．１３ 升 １４．５９點╱０．３４％
納斯達克 １４６６５．０６ 升 １．４２點╱０．０１％
倫敦富時１００ ７１５１．０２ 升 ５０．１４點╱０．７１％
法蘭克福ＤＡＸ １５６９２．７１ 升 １８１．３３點╱１．１７％
巴黎ＣＡＣ４０ ６５２７．７２ 升 ２０．２４點╱０．３１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．５８，歐元兌美元１．１７９３
《最新資訊》﹡喆麗公開超購逾１４４倍，一手中籤率３﹒２６％
﹡儲局指復甦未進一步實質進展，標指納指收市新高
﹡美匯微升近三個月高位整固，儲局會議紀錄無意外訊息
﹡人瑞人才（０６９１９）料上半年多賺２５％至３５％
﹡永達汽車（０３６６９）料中期盈利增最少１﹒１倍
﹡思摩爾（０６９６９）料中期溢利增最多近３８倍
﹡寶威（０００２４）料半年經營盈利增長１至１﹒３倍
﹡中金預計下半年幣策穩中偏鬆，利率或穩中回落
﹡中信証券幣策不宜過鬆，可採取定向和結構性工具
﹡民生銀行認為降準有空間，有利銀行造好資產負債管理
﹡世界人工智能大會上海開幕，馬化騰李彥宏將發表演講
﹡ＣＴＲ（０１４１６）終止安永擔任核數師
﹡小米（０１８１０）發８億美元優先債及４億美元優先綠色債
﹡中國生態旅遊（０１３７１）佔合資７０％，經營三清山逍遙谷景區
﹡中國物流資產（０１５８９）股東要求開會選４人任董事
﹡合生創展（００７５４）溢價贖回票據，涉本金額４﹒９２億美元
﹡同程藝龍（００７８０）發６６０萬股獎勵人才
﹡旭輝（００８８４）承擔１４億人幣，夥恆地（０００１２）拓溫江商住項
目
﹡百濟神州抗體藥物「百澤安」針對食管癌上市申請在中國獲受理
﹡君實生物（０１８７７）約３﹒５５億股Ａ股限售股下周四上市流通
﹡亞洲資源（００８９９）主席到期未償還５﹒５億人幣
﹡恆益控股協助廉署調查，董事李沛新被捕獲准保釋，董事李嘉豪獲釋
﹡美聯工商舖（００４５９）２４８０萬元購商舖投資
﹡基石藥業公布阿伐替尼片治療胃腸腫瘤中國臨床研究數據
﹡現代牧業（０１１１７）發５億美元債券，票息２﹒１２５％
﹡新意網（０１６８６）為單一用戶設數據中心，首期明年交付
﹡遠大醫藥（００５１２）自主開發他達拉非片，獲藥品註冊證書
﹡魯大師（０３６０１）１﹒２億人幣購結構性存款
《國企紅籌》﹡中國建材（０３３２３）旗下北新建材中期盈利升最多１﹒２倍
﹡華僑城（０３３６６）１﹒４３億元購德盈控股９﹒５％股權
﹡中遠海控（０１９１９）料中期盈利增近３２倍
《神州民企》﹡綠城中國（０３９００）６月銷售額３１３億人幣，按年升３２％
《中國要聞》﹡李克強適時運用降準等工具，促進融資成本穩中有降
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