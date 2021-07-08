《日出而作》儲局指經濟復甦未見實質進展，大角咀中美樓圍封強檢

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３４６８１．７９ 升 １０４．４２點╱０．３０％

標普５００ ４３５８．１３ 升 １４．５９點╱０．３４％

納斯達克 １４６６５．０６ 升 １．４２點╱０．０１％

倫敦富時１００ ７１５１．０２ 升 ５０．１４點╱０．７１％

法蘭克福ＤＡＸ １５６９２．７１ 升 １８１．３３點╱１．１７％

巴黎ＣＡＣ４０ ６５２７．７２ 升 ２０．２４點╱０．３１％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．５８，歐元兌美元１．１７９３



《最新資訊》﹡喆麗公開超購逾１４４倍，一手中籤率３﹒２６％

﹡儲局指復甦未進一步實質進展，標指納指收市新高

﹡美匯微升近三個月高位整固，儲局會議紀錄無意外訊息

﹡人瑞人才（０６９１９）料上半年多賺２５％至３５％

﹡永達汽車（０３６６９）料中期盈利增最少１﹒１倍

﹡思摩爾（０６９６９）料中期溢利增最多近３８倍

﹡寶威（０００２４）料半年經營盈利增長１至１﹒３倍

﹡中金預計下半年幣策穩中偏鬆，利率或穩中回落

﹡中信証券幣策不宜過鬆，可採取定向和結構性工具

﹡民生銀行認為降準有空間，有利銀行造好資產負債管理

﹡世界人工智能大會上海開幕，馬化騰李彥宏將發表演講

﹡ＣＴＲ（０１４１６）終止安永擔任核數師

﹡小米（０１８１０）發８億美元優先債及４億美元優先綠色債

﹡中國生態旅遊（０１３７１）佔合資７０％，經營三清山逍遙谷景區

﹡中國物流資產（０１５８９）股東要求開會選４人任董事

﹡合生創展（００７５４）溢價贖回票據，涉本金額４﹒９２億美元

﹡同程藝龍（００７８０）發６６０萬股獎勵人才

﹡旭輝（００８８４）承擔１４億人幣，夥恆地（０００１２）拓溫江商住項

目

﹡百濟神州抗體藥物「百澤安」針對食管癌上市申請在中國獲受理

﹡君實生物（０１８７７）約３﹒５５億股Ａ股限售股下周四上市流通

﹡亞洲資源（００８９９）主席到期未償還５﹒５億人幣

﹡恆益控股協助廉署調查，董事李沛新被捕獲准保釋，董事李嘉豪獲釋

﹡美聯工商舖（００４５９）２４８０萬元購商舖投資

﹡基石藥業公布阿伐替尼片治療胃腸腫瘤中國臨床研究數據

﹡現代牧業（０１１１７）發５億美元債券，票息２﹒１２５％

﹡新意網（０１６８６）為單一用戶設數據中心，首期明年交付

﹡遠大醫藥（００５１２）自主開發他達拉非片，獲藥品註冊證書

﹡魯大師（０３６０１）１﹒２億人幣購結構性存款



《國企紅籌》﹡中國建材（０３３２３）旗下北新建材中期盈利升最多１﹒２倍

﹡華僑城（０３３６６）１﹒４３億元購德盈控股９﹒５％股權

﹡中遠海控（０１９１９）料中期盈利增近３２倍



《神州民企》﹡綠城中國（０３９００）６月銷售額３１３億人幣，按年升３２％



《中國要聞》﹡李克強適時運用降準等工具，促進融資成本穩中有降

