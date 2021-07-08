《油金掠影》憂油組磋商破裂油價續挫近２％，金價企穩千八美元關

《經濟通通訊社８日專訊》市場等待主要產油國釐清供應決策，投資者ＯＰＥＣ＋聯盟的磋

商破裂或令供應不減反增，油價周三挫近２％。布油期貨收跌１﹒５％報每桶７３﹒４３元（美

元．下同）；美油期貨收跌１﹒６％報每桶７２﹒２０元。

目前ＯＰＥＣ＋仍維持每日６００萬桶的減產力度。市場預計石油供應將會增加，但聯盟為

期３日的會議未能消除沙特與阿聯酋的分歧。有聯盟關連人士稱，俄羅斯目前正牽頭排解兩國分

歧，以助達成在未來數月的增產協議。



＊美債收益率走低，金價於１８００元關持穩＊



美聯儲發布會議記錄，官員仍認為經濟復甦尚未出現實質性進展，帶動金價微揚，現貨金曾

漲０﹒４％至１８０４﹒１６元，現時則報１８０３﹒７５元；而美國黃金期貨則同升０﹒４％

報每盎司１８０２﹒１０元。

值得留意的是，美聯儲官員上月表示，雖然經濟復甦的實質性進展尚未實現，但一致認為，

如果通脹風險上行，局方需做好採取應對行動的準備。

其他貴金屬方面，白銀持穩在每盎司２６﹒１４元水平，現時則報２６﹒１２元；而鈀金則

曾攀升２﹒６％，至每盎司２８６５﹒２７元，現時則報２８５５﹒１７元。（ｐｌ）

