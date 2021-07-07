《出旗制勝－麥穎儀》港交所將推ＩＰＯ新平台，股價逆市向好

《出旗制勝》大市上日（６日）早段表現反覆，一度跌近２４０點，臨近收市跌幅雖能收窄

，但仍要跌７１點，收報２８０７３點。大市成交金額１４４９億。貢獻恆指點數前三個股有阿

里（０９９８８）、港交所（００３８８）及美團（０３６９０）。今早（８日）恆指低開

２９５點，報２７７７８點，跌穿２８０００點關口。

港交所（００３８８）今早承接上日升勢高開２﹒３％，跌市中更越升越有，升穿１００天

移動平均線，見１個月高位，曾見４９５元高位，逼近５００元大關。港交所昨日宣布將會落實

推出全新平台ＦＩＮＩ（Ｆａｓｔ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ ｆｏｒ Ｎｅｗ Ｉｓｓｕａｎｃｅ

），全面簡化及數碼化香港的首次公開招股程序，預計最快會於２０２２年第４季實施。

ＦＩＮＩ將採納「Ｔ＋２」首次公開招股結算周期，從目前定價至上市需時約５個交易日（即

Ｔ＋５）周期大為縮減，但較早前ＦＩＮＩ諮詢時提出的Ｔ＋１周期多出一日。或受消息影響，

港交所昨日午後能逆市向好，全日升２﹒３％，升穿２０天移動平均線。投資者如看好，或可留

意港交購２２６７５，行使價５２４﹒３８元，實際槓桿１２﹒６倍，引伸波幅２８﹒６％，換

股比率１００兌１，２０２１年０９月２９日到期。

港股通資金流方面，截至本周一（５日），北水錄得連續５日淨流出港交所。如認為股價短

期內或會有回套壓力，或可留意港交沽２６３９２，行使價３８０元，實際槓桿１０倍，引伸波

幅２８﹒３％，換股比率１００兌１，２０２１年１２月３０日到期。

阿里（０９９８８）上日為ＡＴＭＸ中表現最好個股。早段雖一度見過５天低位，最低見過

２０３﹒６元（跌１﹒２％），但午後發力向上並倒升近１﹒７％，以全日高位收市，報

２０９﹒４元。投資者如認？阿里短期？有上升動力，或可留意阿里購１９９８５，行使價

２５０﹒２元，實際槓桿１０﹒１倍，引伸波幅３５﹒４％，換股比率１００兌１，２０２１年

１０月２８日到期。

日前滴滴涉及違反收集使用個人資訊遭下架，消息令市場憂慮平台經濟股監管趨嚴，同為平

台經濟股之一的阿里亦或受拖累，如投資者對後市看淡，或可留意阿里沽１２２８９，行使價

１７３﹒９８元，實際槓桿５﹒３倍，引伸波幅３９﹒４％，換股比率１００兌１，２０２２年

１月０６日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

