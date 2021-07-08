《ＥＴＦ解碼－羅博仁》ＥＴＦ新價位表一周年

《ＥＴＦ解碼》香港交易所（００３８８）於去年６月推出香港ＥＴＦ新價位表，以提升Ｅ

ＴＦ市場流動性及縮窄最低上落價位為目標，降低ＥＴＦ的投資總成本（ＴＣＯ）。一般而言，

買賣價差越窄，投資者的交易成本就越低。本文將剖析一些影響ＥＴＦ買賣價差的因素，以及回

顧香港ＥＴＦ新價位表實施一周年的成效。



＊影響價差的兩大主要因素＊



「買賣價差」是指買方願意支付的最高價格，與賣方願意接受的最低價格之間的差額。買賣

價差是ＥＴＦ交易成本的主要部分。

成交額及波動性是決定價差的兩大主要因素。交投活躍的ＥＴＦ普遍價差較窄，此情況常見

於香港ＥＴＦ市場。根據香港交易所資料，平均每日成交額超過１億元的ＥＴＦ，其價差中位數

約為６﹒６點子，而交投較少的ＥＴＦ的價差則相對較闊（見下表）。



平均每日成交額（港元） 價差中位數（點子）

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超過１億元 ６﹒６

１０００萬元至１億元 １１﹒１

１００萬至少於１０００萬元 ２２﹒５

少於１００萬元 ５２﹒９

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資料來源：香港交易所

數據由２０２０年６月１日至２０２１年５月３１日



此外，波動性亦是影響價差的另一關鍵因素。當市場波動性上升時，ＥＴＦ莊家所報的價差

一般較闊，以補償他們為提供流動性而承擔的風險。同時，ＥＴＦ相關證券的價差亦會影響

ＥＴＦ價差，即追蹤交投較活躍股票的ＥＴＦ，其價差普遍偏窄。



＊新價位表助ＥＴＦ價差收窄＊



那麼，價位表對ＥＴＦ價差又會帶來甚麼影響？價位表載列了證券市價處於不同價格範圍的

最低價格變化幅度，亦即最低上落價位。ＥＴＦ的價差不能低於價位表所允許的範圍，換言之，

減低價位表中的最低價格變化幅度，等同於降低最低可實現價差。

香港交易所自去年引入新價位表後，即出現價差收窄的趨勢。與舊的ＥＴＦ價位表相比，新

價位表將香港上市ＥＴＦ的最低上落價位降低最多８０％，推出剛滿一年，已為投資者節省超過

１７億元的交易成本。

透過降低最低上落價位，有助ＥＴＦ成為較低成本、可分散投資的工具。舉例說，根據香港

交易所資料，在香港上市的其中一隻流動性較高的ＥＴＦ的價差從推出新價位表前１２個月的平

均２０點子，下降５９％至推出後１２個月的平均８點子，亦是其相關指數－恆生指數的一籃子

成分股同期價差中位數（１６點子）的一半。



更多新價位表一周年的成效亮點：



＊超過６０％在香港上市ＥＴＦ的價差收窄了至少１０％；

＊不同流動性層級的ＥＴＦ均錄得價差收窄：交易較活躍的ＥＴＦ（平均每日成交額超過１億元

）的價差平均收窄了５３％，而成交額較少的ＥＴＦ（平均每日成交額為１００萬元或以下）的

價差亦平均收窄了１３％；

＊以產品種類而言，香港股票槓桿及反向（Ｌ＆Ｉ）產品的買賣價差收窄幅度最為明顯（－６４

％）；及

＊以交易貨幣而言，美元櫃檯的價差收窄幅度最為突出（－２３％）



＊提升香港ＥＴＦ市場交投＊



新價位表實施一周年，最低上落價位收窄可助投資者節省交易成本，也是提升香港ＥＴＦ市

場的流動性增長的重要因素之一。香港交易所數據顯示，於香港上市的ＥＴＦ的平均每日成交額

在新價位表推出後的１２個月內，已上升至６５億元，較此前的１２個月增長了１２％。

買賣價差無疑是ＥＴＦ投資成本的重要一環，但其實ＥＴＦ的實際投資成本不止於此。在投

資ＥＴＦ時，投資者應同時考慮投資總成本（ＴＣＯ）中的交易成本及持有成本兩個部分（後者

包括基金和投資者層面的稅項）。此外，與所有投資一樣，ＥＴＦ投資涉及風險，無法保證獲利

。投資者在作出任何投資決定之前，應先了解ＥＴＦ投資的風險。有關詳情請瀏覽香港交易所網

頁：ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ＥＴＰ《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》



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