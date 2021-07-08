《套期保值－蕭猷華》內地表面加強監管，其實創造公平營商環境

《套期保值》內地監管部門最近連環出手調控，涵蓋各項領域，包括房地產、科技電商、大

宗商品、醫藥板塊等。周二（６日）中國證監會主席易會滿就出台《關於依法從嚴打擊證券違法

活動》徵詢意見，主要針對證券違法活動，上市公司財務做假和內幕交易，操縱市場等行為，藉

此杜絕一切證券違法活動，目的是建設更規範、透明、公平、開放的市場，提供更加堅實的法治

保障。筆者認為內地股票市場，逐漸成熟，需要吸引更加多外資，絕對有需要提高更高質量的監

管。

港股受到內地提升監管和調控影響，恆生指數跌穿２８２００點後，走勢進一步轉弱，昨天

（７日）曾跌穿５月１３日低位２７７１８點，低見２７７０８點，３月２５日的低位

２７５０５點不容有失，否則將下望２７０００點。

筆者認為投資者無需太過悲觀，一方面內地增強調控，主要是製造更透明、公平的營商環境

，絕對不是打壓企業，故此千萬不要因為短期的恐慌，而忘記長遠的利好因素。



＊恆指超賣，趁低吸納跌幅過大優質股＊



此外，美國最近公布的通脹數據，按月有放緩情況，大宗商品價格近期走勢平穩，料６月的

通脹數據，按月增幅繼續有望回落，美國聯儲局可給予更多耐性、時間，才考慮「縮表」，對股

市有利。

總括而言，筆者認為港股受內地嚴控監管影響下跌，短期股市受負面情緒影響，情緒來得易

、去得快，當有壞消息出現時，投資者往往想到最壞的情況，造成股市出現過度恐慌，跌幅過大

。故此筆者認為恆指已經超賣，可趁低吸納跌幅過大的優質股份。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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