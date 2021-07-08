《行內行外－梁崇讓》中港美三地金融政策取態各有不同

《行內行外》全球兩個最大的經濟體系，中國和美國在金融海嘯之後都採取了不同的經濟政

策和措施來振興經濟，而這些政策和措施都離不開貨幣政策和財政政策。美國在拜登政府上場之

前，大部分只採用量化寬鬆的貨幣政策，一直以低息和持續放水來刺激經濟，每每經濟數據表現

好轉便出現加息的跡象，股市立即回落，而美聯儲局即時開腔表示低息政策仍會維持。這種做法

令美國股市處於長期牛市狀態，這明顯是為了配合當時執政政府營造市場的好氣象。



回顧美國前總統特朗普在任時，他以美國優先政策為藉口發動全球貿易戰，導致全球經濟呈

現不穩定現象，故美國只能繼續用量化寬鬆政策，持續放水來維持經濟增長，而新經濟股更是股

市上升的火車頭。其後全球和美國本土新冠疫情大爆發，放水更成為美國政府的不歸路。自拜登

總統上場後，中美關係沒有改善而持續緊張，全球新冠疫情未能受控，拜登為了避免背負股市下

跌和經濟下滑的劣評和責任，只好繼續加大放水，現更宣布加大基建來維持經濟增長。美國一直

放水的做法很不正常，只會令外債一直膨漲，而為了減少外債的負擔，只能把美元貶值，手持美

元債券的國家只能眼看手上的貨幣被貶值，逼使有些國家提前拋售美債。美國持續低息環境已令

全球踏入通脹的危機，也令全球形成了多個經濟泡沫，現時真是覆水難收，進退維谷，只是這泡

沫是市場力量所造成的，還是美國政府特意製造的呢？天曉得！



＊內地多管齊下應對經濟危機＊



中國雖然在金融海嘯後也有採取量化寬鬆政策，但所用的策略與美國截然不同，除了沒有把

息口持續減低外，同時也會用適當措施遏止市場炒賣和通脹的來臨。去年螞蟻科技集團上市計劃

被中國監管當局突然剎停，目的是為了收緊內地金融槓桿借貸的系統風險，除了這樣，內地政府

今年的重點還放在反科技壟斷、禁止炒賣虛擬貨幣、防止新經濟股泡沫、打壓通脹、遏制資源商

品價格上漲、抑制人民幣升值等等，以防泡沫膨漲和速度加快。此外，內地政府還要嚴防新冠疫

情再度爆發和面對中美關係持續緊張，甚至因關係惡化對經濟所造成重大的影響。因此只好積極

推動內循環經濟，以減少對外的依賴和疫情下對經濟的影響，同時繼續加快「一帶一路」和大灣

區的建設和發展。



另一方面，國家繼續開放金融業市場以吸引外來資金，由此可見，內地政府是採用多管齊下

的方法去應對經濟下調的危機，同時也可遏止泡沫膨脹。香港主要是外向型經濟，本身並無資源

，面對中美貿易鬥爭和兩大經濟體系所採取不同的禁制和經濟措施，而致香港的經濟活動較為被

動，加上疫情下大部分國家閉關自保，連中港澳也無法完全通關，因此零售、飲食、旅遊、酒店

等等行業在缺乏人流支持的衝擊下，經營相當困難，街舖的空置率也是前所未有的多。



在一國兩制下，香港仍是資本主義的市場經濟，在金融業方面，仍佔具著內地沒有的靈活和

優勢，只要不違反國安法和國際法，金融制度上也較開放和自主，資金進出較為自由，中美的鬥

爭增加中概股和內地企業來港上市的機會，無疑令香港個別中介法團得益，只可惜近年有關當局

的政策，令大部分香港本土中小型上市公司和靠佣金收入的持牌法團和中介人，陷入難於生存的

局面，這對香港社會和中小型企業長遠的發展並沒有好處，只是特區政府從不想改變保大棄小的

思維，總認為這才是社會發展的健康生態，試問這便是香港金融業的優勢嗎？



＊香港反壟斷執法似只講不做＊



後記：據資料顯示，截至上月３日內地海航集團破產申報債權達１﹒２萬億元３２１家公司

嚴重資不抵債，海航可算是第一批獲內地政府支持下對全球知名企業進行收購的私營企業，旗下

上市公司多不勝數，但海航事件引發的問題極不少，牽連甚廣，解決需時。至於香港方面，上半

年有超過５０間香港上市公司未能趕及在限期前公布業績而停牌，最令人關注的自然是中國華融

（０２７９９）和華晨中國（０１１１４），中國華融是經國務院批准的中央金融企業，華晨是

遼寧省國有大型汽車企業集團，兩大上市企業都存在債務違約危機而隨時面臨破產收場，日前中

國恆大（０３３３３）也遭國際評級機構惠譽下調其長期外幣發行人違約評級，這是否意味內地

企業債務違約的風險增加？那有待投資者自己判斷了。過往市場人士總認為央企國企都不存在倒

閉的風險，但有跡象顯示今次內地政府的處理手法可能已有所改變，令有這種想法的投資者敲響

了警號，中國華融和華晨中國相繼停牌，至於能否復牌？還是未知之數！



阿里巴巴（０９９８８）和新經濟概念股早已受內地有關當局出手整頓，可見內地的監管制

度和角度也會因時制宜的轉變而變，這便是與時俱進吧！上周廣東省市場監督管理局就互聯網新

經濟模式監管再度發聲，說明嚴格執行反壟斷執法、又強調將加強對大型互聯網平台「二選一」

、「大數據殺熟」和「封禁」等行為的執法規制，依法查處社區團購等領域利用資本優勢，低價

排擠競爭對手、搶佔市場的行為，並規範平台和平台內經營者價格標示、價格促銷等行為，消息

一出，中港股市齊齊急跌，中國近期的行動，連巴郡副主席芒格在接受ＣＮＢＣ時也表示中國限

制馬雲的做法是正確的，更稱讚中國的監管機構能夠先發制人地介入市場投機行為。



相反在香港，反壟斷執法似乎只講不做，否則金融證券及期貨業不會出現「一業兩管」的不

公平競爭和「零佣金」的惡性競爭，這兩種競爭的存在，只會產生大財團的壟斷和市場更容易出

現舞高弄低的行為，在一國兩制下，兩地的監管制度有所區別已是無可避免，只是與內地有關和

在內地經營的企業最終還是要歸內地監管，因此投資者投資在香港上市的中資企業，無論央企、

國企、民企、傳統股票或是新經濟概念股，還應要時刻留意內地政府的決策和取態，更不應再存

有大到不能管和倒的想法了！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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