  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/07/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》滯脹？

　　《缸邊隨筆》周二（７日），美股道指曾跌逾４００點，而美１０年長債息回至１﹒４厘下
，反映甚麼？市場解讀為：滯脹，或滯脹先兆。
　
　　甚麼事件觸發市場有這滯脹之慮？
　
　　是美周二早上所公布的６月ＰＭＩ數據，ＩＳＭ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ由上月的６４﹒０跌至
６０﹒１，Ｍａｒｋｉｔ’ｓ的ＰＭＩ由上月的７０﹒４跌至６４﹒６。
　
　　如這個數據下跌持續多２個月，即７月、８月也是跌的話，則市場對滯脹之憂將堅定地成立

　
　　當然這兩個數據都是芸芸數據中的代表，尚有的是新商業成立的數目。
　
　　市場的即時反應就是１０年和３０年美債息立跌，跌至６月中時水平。
　
＊滯脹成立不利港股＊
　
　　滯脹成立，點買股？
　
　　滯脹一來就是商業機會少了，企業要互爭在萎縮中的市場，美國股票指數，有個是羅素
２０００與納斯達克的走勢速度對比，如指數升，反映市場商機處處，即經濟好利微小企；但如
商機失，即經濟差，便不利微小企，指數便跌。該羅素２０００╱納斯達克指數，在美周二時間
便跌回至今年１月時水平。
　　
　　假如這個滯脹現象由美國東漸，則對港股並不會是好，恆指後市會怎走？不好估。
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
＊港交所４７５元買＊
　
　　昨在《午市閒談》中，筆者推介了港交所（００３８８）。港交所昨早大手（１００萬元）
買盤佔７３％，沽盤佔２７％，見惜售；全日收報４９１元，升５﹒３２％；預期市盈率
４２﹒６１倍，預期周息率２﹒０４％。
　
　　港交所首季業績不俗，股東應佔溢利增近７０％。期內，聯交所平均每日成交金額上升
８５﹒６％至２２４４億元，而港股通平均每日成交金額更增長１﹒８倍！
　
＊受惠於中概股被阻赴美＊
　
　　港交所買賣產品數目及資產管理規模屢創新高，隨著先後與深、滬兩地交易所達成ＥＴＦ互
掛合作，相關業務可望有進一步發展。此外，近日中概股赴美上市受阻，也將利好港交所上市業
務。可見除非港股玩完，否則派息一直不錯的港交所很值得考慮。
　
　　芸芸券商中，以大和對港交所最為樂觀，給予目標價６０２元，滙豐證券、花旗、美銀的目
標價依次為５７５元、５７０元及５４９元，而安信國際證券的目標價則與花旗相同。
　
　　昨午推介時，港交所報約４９０元，升勢仍好。有興趣者可候回調至４７５元吸納，短期阻
力４９５元，目標價也是４９５元；短期支持４７０元，跌破這價位止蝕。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事07/07/2021
《神州經脈》監管嚴打資本市場違法　反壟斷處罰不絕　滬指收升
財經熱話07/07/2021
油組取消油產會議 三大油股回吐
財經熱話07/07/2021
小鵬汽車首掛平收165元　未來會考慮回A上市
財經熱話07/07/2021
【油有餘悸】油價升至長期阻力慎防大跌　油股暫未宜沾手
財經熱話07/07/2021
【車股點揀？】吉利銷量差資金仍掃貨　惟專家偏好長汽、比亞迪
財經熱話07/07/2021
《古臣雙周記－古臣》運費急升航運齊飛! 炒到高位仍有爆上動力?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞HYDRAGUN按摩槍

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金