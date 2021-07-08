《缸邊隨筆－石鏡泉》滯脹？

《缸邊隨筆》周二（７日），美股道指曾跌逾４００點，而美１０年長債息回至１﹒４厘下

，反映甚麼？市場解讀為：滯脹，或滯脹先兆。



甚麼事件觸發市場有這滯脹之慮？



是美周二早上所公布的６月ＰＭＩ數據，ＩＳＭ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ由上月的６４﹒０跌至

６０﹒１，Ｍａｒｋｉｔ’ｓ的ＰＭＩ由上月的７０﹒４跌至６４﹒６。



如這個數據下跌持續多２個月，即７月、８月也是跌的話，則市場對滯脹之憂將堅定地成立

。



當然這兩個數據都是芸芸數據中的代表，尚有的是新商業成立的數目。



市場的即時反應就是１０年和３０年美債息立跌，跌至６月中時水平。



＊滯脹成立不利港股＊



滯脹成立，點買股？



滯脹一來就是商業機會少了，企業要互爭在萎縮中的市場，美國股票指數，有個是羅素

２０００與納斯達克的走勢速度對比，如指數升，反映市場商機處處，即經濟好利微小企；但如

商機失，即經濟差，便不利微小企，指數便跌。該羅素２０００╱納斯達克指數，在美周二時間

便跌回至今年１月時水平。



假如這個滯脹現象由美國東漸，則對港股並不會是好，恆指後市會怎走？不好估。









＊港交所４７５元買＊



昨在《午市閒談》中，筆者推介了港交所（００３８８）。港交所昨早大手（１００萬元）

買盤佔７３％，沽盤佔２７％，見惜售；全日收報４９１元，升５﹒３２％；預期市盈率

４２﹒６１倍，預期周息率２﹒０４％。



港交所首季業績不俗，股東應佔溢利增近７０％。期內，聯交所平均每日成交金額上升

８５﹒６％至２２４４億元，而港股通平均每日成交金額更增長１﹒８倍！



＊受惠於中概股被阻赴美＊



港交所買賣產品數目及資產管理規模屢創新高，隨著先後與深、滬兩地交易所達成ＥＴＦ互

掛合作，相關業務可望有進一步發展。此外，近日中概股赴美上市受阻，也將利好港交所上市業

務。可見除非港股玩完，否則派息一直不錯的港交所很值得考慮。



芸芸券商中，以大和對港交所最為樂觀，給予目標價６０２元，滙豐證券、花旗、美銀的目

標價依次為５７５元、５７０元及５４９元，而安信國際證券的目標價則與花旗相同。



昨午推介時，港交所報約４９０元，升勢仍好。有興趣者可候回調至４７５元吸納，短期阻

力４９５元，目標價也是４９５元；短期支持４７０元，跌破這價位止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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