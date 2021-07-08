《專家之言－黃德几》敏華積極拓展內銷，增加專賣店數目

《專家之言》通脹為市場目前最不穩定的因素，因此建議投資者選擇一些對息口不太敏感的

板塊，當中包括零售和內需股。敏華控股（０１９９９）主要從事生產和零售功能沙發為主的沙

發產品，集團過往收入以北美市場為主，惟面對中美貿易戰持續，在面臨出口受阻的挑戰下，集

團加快越南工廠產能，同時逐步增加對中國的發展。



＊中國收入增逾六成，積極推動直播銷售模式＊



截至２０２１年３月底止年度，來自中國市場的市場銷售收入１０７﹒１５億元，其中主營

業務收入（不包含房地產、商場物業等其他業務收入）為９９﹒７６億元，按年增加

６１﹒９％，佔總收入的比重超過６０％。去年度，於中國實現專賣店店舖數目淨增長１１２５

間（另有１２３家店舖為樂德飛翼智能床及意斯特原有門店）；於今年３月底，集團總共擁有

４１２２間品牌專賣店。另外，在內地市場線上銷售渠道，集團除了透過在傳統電商銷售平台如

天貓、京東等銷售外，亦積極推動直播銷售模式，通過短視頻推廣、自有店舖直播等進行銷售。



隨著集團經營戰略逐漸從外銷轉向內銷，以及海外疫情的影響，北美市場的整體貢獻有所下降。

期內，北美市場的主營銷售收入按年增加３０﹒５％至４５﹒７９億元。至於Ｈｏｍｅ集團，分

別於波蘭、波羅的海諸國及烏克蘭擁有五間沙發製造工廠，主要從事設計並生產固定沙發及沙發

床，產品銷售到多個歐洲家具零售商，分部的主營銷售收入按年增加２﹒７％。



＊議價能力高，有助消化原材料漲價問題＊



集團產品的主要原材料，包括真皮、鋼材、木夾板和化學品等。自２０２０年下半年起，原

材料價格上揚，為業務帶來短暫壓力，惟集團議價能力相對較高，透過產品漲價，以及有效控制

成本，有助消化原材料漲價的問題。去年度，集團的收入１６４﹒３４億元，按年增加

３５﹒３％，純利上升１７﹒５％至１９﹒２５億元。整體毛利率輕微收窄０﹒３個百分點至

３６﹒１％；淨利率則由２０２０財政年度１３﹒５％，下降１﹒８個百分點至１１﹒７％。

２０２１年財政年度，存貨周轉天數為６１﹒４天，按年下跌８﹒２天，應收帳款周轉天數由３

７﹒９日下降至３２﹒１日。於今年３月底，集團的流動比率為約１﹒４，資本負債比率為約３

３﹒４％。走勢上，近日反覆回落，先後失守１０天和２０天線，ＳＴＣ％Ｋ線略走高於％Ｄ線

，ＭＡＣＤ熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮１７元以下吸納，反彈阻力２０﹒５元，不跌

穿１４﹒８元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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