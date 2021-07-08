科技股跌勢擴大，港股午後挫６２８點報２７３３２，阿里失二百關

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美國１０年期債息孳息率跌穿１﹒３厘，標指及納指創收市

新高，道指微升。外電報道，歐洲央行同意修訂通脹指標，容許通脹率在必要時高於２％。另一

方面，中國市場監管總局對互聯網領域２２宗違法實施經營者集中案件立案調查，對阿里巴巴（

０９９８８）、騰訊（００７００）、美團（０３６９０）等科技企業分別罰款５０萬元人民幣

。港股今早低開跌７９點報２７８８１點，科技股為重災區，而外圍油價急挫拖累三桶油表現，

恆指半日收報２７４０１，跌５５９點或２％，主板成交１００４﹒６８億元。國指報９９０８

，跌２４１點或２﹒３８％。科指報７３７７點，走低２２５點或２﹒９７％。

午後，科技股跌勢擴大，當中阿里巴巴跌３﹒５５％，報１９８﹒５元創逾１年低位，亦自

去年５月以來跌穿２００元關口。另外，美團跌６﹒３６％，報２６７﹒８元，騰訊亦跌３﹒３

７％，報５３０元，加上上證及深證指數走弱，拖累港股午後跌幅擴大。港股現報２７３３２點

，跌６２８點或跌２﹒２５％，主板成交１０６８﹒７５億元。國企指數報９８８２點，跌２６

７點或跌２﹒６３％。恆生科技指數報７３４８點，跌２５５點或跌３﹒３６％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３５３１點，跌２１點或跌０﹒６２％，成交３５７３﹒６１億

元人民幣。深證成份指數報１４９３４點，跌５點或跌０﹒０４％，成交４５３２﹒３９億元人

民幣。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２６７﹒８０元 跌６﹒３６％

瑞聲 （０２０１８） ５２﹒７０元 跌６﹒０６％

申洲 （０２３１３） １７８﹒２０元 跌５﹒４１％

中石油 （００８５７） ３﹒５２元 跌５﹒３８％

海底撈 （０６８６２） ４０﹒９０元 跌４﹒９９％



中海油 （００８８３） ８﹒４８元 跌４﹒７２％

信義光能（００９６８） １５﹒７０元 跌４﹒１５％

藥明 （０２２６９） １２９﹒００元 跌４﹒０９％

阿里健康（００２４１） １４﹒８０元 跌４﹒０２％

舜宇 （０２３８２） ２３１﹒００元 跌３﹒９１％

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（ｋｓ）

