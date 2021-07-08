恒益控股協助廉署調查，董事李沛新被捕獲准保釋，董事李嘉豪獲釋

《經濟通通訊社８日專訊》恆益控股（０１８９４）公布，於昨日（７日）證監會及廉政公
署帶同搜查令抵達公司總部，並要求兩名涉事董事李沛新及李嘉豪就廉政公署的調查提供協助。
李沛新已經被捕且獲准保釋。李嘉豪並無被捕且亦獲釋放。
該公司表示，將全面配合監管機關及執法機關的調查。公司股份已於４月２２日上午九時正
起暫停於聯交所買賣，並繼續暫停買賣直至另行通知為止。（ｅｃ）
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