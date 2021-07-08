《盤後部署》港股年內升幅盡失跌穿雙底，兩萬七關不容有失

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美國１０年期債息孳息率跌穿１﹒３厘，美股三大指數造好

，然而港股卻未能止跌。科網監管風暴未完，中國市場監管總局對互聯網企業違法經營立案調查

，對阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）及美團（０３６９０）等科技企業罰款。

港股今早低開跌７９點報２７８８１點，其後大市愈跌愈深，藍籌幾乎全線向下，ＡＴＭ三

股曾拖低大市３００點，恆指最多跌８５０點，低見２７１１０點，創１月４日低位

（２７０７９點）以來新低，且輕微試穿２５０天線（２７１１２），最終港股以接近全日低位

收市，報２７１５３，跌８０７點或跌２﹒８９％，主板成交２０５２﹒５９億元，較昨日增加

３１％。國企指數報９８２２，跌３２７點或跌３﹒２２％。恆生科技指數報７３２１，跌

２８１點或跌３﹒７１％。

國務院常務會議決定適時運用降準等貨幣政策工具，內地兩市向下，上證綜指報３５２５，

跌２８點或跌０﹒７９％，深證成指報１４８８２，跌５７點或跌０﹒３８％；兩市全日成交

１１９７２億元人幣，創今年２月２２日以來高，按日升近１４％。



＊兩萬七支持強，大市短期或技術反彈＊



港股錄得八連跌，更於日內失守２７５００雙底，重挫逾８００點，暫時按年倒跌７８點，

市況氣氛轉差。科網股續為跌市元兇，當中阿里巴巴（０９９８８）創逾１年低位，亦自去年５

月以來跌穿２００元關，騰訊（００７００）續創年內新低，失守５３０元水平，美團

（０３６９０）亦失守２７０元關。重磅科網股不但未能翻身，更於近日因反壟斷消息愈跌愈深

，本月５個交易日間北水已錄得逾２３０億淨流出，其中騰訊更被北水連日力沽，港股成交更隨

跌市逐步攀升，淡友佔盡上風！

然而，本日大市調整已下殺２７７００至２７２００間６層牛證分佈區，大戶再造淡的誘因

不大，加上由６月２５日起至今，恆指回調幅度已逾２１００點，接近上月高低波幅兩倍，更已

大於上半年升幅，在小時、日線及周線圖９ＲＳＩ均呈現技術超賣，後市理應出現反彈。

以恆指由去年９月３０日收市位（２３２３５）至今年２月１９日高位（３１１８３）的升

浪計算，本輪調整浪已下試黃金比例０﹒５倍支持位（２７２０９點）位置，亦與２５０天線

（２７１１２點）相差不足百點，反映２７０００關的防守力度較高，預料大市將於該水平附近

開展反彈浪，惟在氣氛續淡的情況下，未宜憧憬有顯著升幅。（ｐｌ）

