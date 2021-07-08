《台股攻略－黃振宇》台股板塊輪動頻密，炒作氣氛濃厚

《台股攻略》美國指數續創新高，台股今日（８日）高開，在高位遇到沽壓，幸有航運及鋼

鐵板塊回穩，惟收市升幅收窄，最終升１５點，收１７８６６點，全日波幅１９４點，成交金額

為６３７８﹒４３億元（新台幣．下同），而三大法人合共淨賣出６３﹒５４億元。

晶圓雙雄未能跟隨大市上升，台積電收５８８元，跌１％；聯電收５３﹒１元，跌０﹒９％

；鴻海及聯發科分別升０﹒３％及０﹒４％；大立光及廣達升超過２％。ＩＣ設計板塊表現不俗

，晶豪科、富鼎及創意升０﹒１％至１﹒２％，金麗科漲停。航運板塊今日波瀾起伏，貨櫃三雄

的長榮盤中一度跌停，但最終扭轉形勢，收２０７﹒５元，升２﹒７％；陽明及萬海亦曾跌超過

７％，及後有資金追捧，陽明最終收２１６﹒５元，升３﹒１％，而萬海更漲停，收３０４元。

散裝航運的裕民、慧洋─ＫＹ、榮運及中航均升０﹒５％至４﹒８％；正德及新興漲停，惟四維

航收跌３﹒９％。鋼鐵板塊多隻上升，成支撐大市動力，中鋼、中鴻、大成鋼、第一銅、海光、

美亞、東和鋼鐵、燁興、高興昌、春源、春雨、燁輝、聚亨及志聯升１﹒６％至７﹒３％，彰源

曾漲停，收升９﹒５％。光學元件廠的大立光公布第二季稅後純利２９﹒５９億元，按年減

４０﹒７％，創２０１３年第三季以來最低記錄。受惠於第二季整體面板價格仍維持上揚，加上

出貨成長，面板大廠的友達單月（６月份）總收入突破３００億元大關，達３３９﹒３７億元，

按年增５７﹒１％，其股價收２２﹒２５元，升２﹒３％，其餘面板三虎的彩晶收２２﹒９５元

，升４﹒８％；群創收２０﹒８５元，升１﹒７％。

美股創新高，台股高位錄得大成交，板塊輪動頻密，炒作氣氛濃厚，預料短期高位震盪風險

增加。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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