  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/07/2021 09:52

《窩輪豪情－梁業豪》投機者長勝之道：順勢而行

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、非必需性消費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的
股票現為港交所（００３８８）、港鐵（０００６６）與長實集團（０１１１３），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選建設銀行（００９３９）、京東物流（０２６１８）與中國人壽（０２６２８）

　　有讀者朋友問：「炒賣牛熊證應該參考甚麼時段的圖表？」其實，我們不應參考牛熊證本身
的圖表，應參考的，為其相關指數╱股份的圖表。至於該選的時段，則為小時圖與日線圖，１５
分鐘圖則可用作輔助參考。基本上，於相關指數╱股份的日線圖形勢向好或顯著向好時，我們不
會持有熊證；反之亦然。投機者長勝之道，乃順勢而行。可惜大部分散戶都不明白這個道理，只
喜歡於見到市況大幅下跌後不久，便急於入市逆勢圖利。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事07/07/2021
《神州經脈》監管嚴打資本市場違法　反壟斷處罰不絕　滬指收升
財經熱話07/07/2021
油組取消油產會議 三大油股回吐
財經熱話07/07/2021
小鵬汽車首掛平收165元　未來會考慮回A上市
財經熱話07/07/2021
【油有餘悸】油價升至長期阻力慎防大跌　油股暫未宜沾手
財經熱話07/07/2021
【車股點揀？】吉利銷量差資金仍掃貨　惟專家偏好長汽、比亞迪
財經熱話07/07/2021
《古臣雙周記－古臣》運費急升航運齊飛! 炒到高位仍有爆上動力?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞HYDRAGUN按摩槍

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金