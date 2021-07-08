《窩輪豪情－梁業豪》投機者長勝之道：順勢而行

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、非必需性消費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的

股票現為港交所（００３８８）、港鐵（０００６６）與長實集團（０１１１３），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股票，則宜首選建設銀行（００９３９）、京東物流（０２６１８）與中國人壽（０２６２８）

。

有讀者朋友問：「炒賣牛熊證應該參考甚麼時段的圖表？」其實，我們不應參考牛熊證本身

的圖表，應參考的，為其相關指數╱股份的圖表。至於該選的時段，則為小時圖與日線圖，１５

分鐘圖則可用作輔助參考。基本上，於相關指數╱股份的日線圖形勢向好或顯著向好時，我們不

會持有熊證；反之亦然。投機者長勝之道，乃順勢而行。可惜大部分散戶都不明白這個道理，只

喜歡於見到市況大幅下跌後不久，便急於入市逆勢圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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