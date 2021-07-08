《談國論企－黎偉成》加強跨境監管嚴打證券違法

《談國論企》中共中央辦公廳、國務院辦公廳於２０２１年７月６日印發《關於依法從嚴打

擊證券違法活動的意見》（下稱《意見》），強調要堅持市場化、法治化的同時，要更加建全證

券執法司法體制，以明顯改善資本市場秩序，而從嚴打擊證券違法活動，特別是會加強跨境監管

執法司法協作。中國積極主動加強和完善以證券為主的資本市場法律與運作基礎，不僅有利整體

國民經濟保持長期穩中有進發展，更能盡量減低和避免外來衝擊。



＊立法管法乃堅持市場化法治化具體表現＊



《意見》是由中共中央辦公廳、國務院辦公廳兩辦聯合印發，足見其高度的重要性，此說可

見之於其第一部「指導思想」所提出的十分明確要求：（１）「堅持市場化、法治化方向」，即

是要立例依法打擊違法活動，故要（２）「堅持建制度、不干預、零容忍」，而非過去多多少少

仍採取「行政」手段，確實可以（３）加強資本市場基礎制度建設，健全依法從嚴打擊證券違法

活動體制機制，而（４）提高執法司法效能，有效防範化解重大風險，為加快建設規範、透明、

開放、有活力、有韌性的資本場提供有力支撐。

相關政策和做法，所涉的有「固內」，亦有「防外」，乃十分重要金融建設，以確保不會發

生重大的結構性金融風險，使資本市場的健康，成為促進國民經濟穩有進的進一步成長重要基石

，重點有：

先談（甲）涉外監管工作。《意見》的（一）第五部分的第十九條，所強調是要「加強跨境

監管合作」，特別是「完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等相關法律法範」，此言所

提及的「數據」和「信息」等兩個問題，確實相當重要。君不見美國由暗到明要求以歐洲為主的

「盟友」，拒絕採用中國華為集團的５Ｇ設備和技術，「理由」就是網絡和信息的「安全」，把

中國作為「假想敵」而壓抑中國的科技和經濟的內與外的合法合理發展，故中國亦好應該反過來

保護自己的數據和信息的安全、跨境流動，否則會被美帝國霸權主義惡棍有機可乘，找機會破壞

中國的經濟社會建設甚至國家安全。

由是《意見》提出多個要求：（ｉ）抓緊修訂關於加強在境發行證券與上市相關保密和檔案

管理工作的規定，壓實境外上市公司信息安全主體責任。此為「固內」之策。

只有鞏固本國內部的信息安全，才可以較為放心的與外方進行合法合理、互信互助的跨境監

理工作，包括（ｉｉ）加強跨境信息提供機制與流程的規範管理；堅持依法和對等原則，進一步

深化跨境審計監管合作；探索加強國際證券執法協作皫有效路徑和方式，積極參與國際金融治理

，推動建立打擊跨境證券違法犯罪行為的執法聯盟。

更具體的政策性工作要求，當然是（二）第２０條所提出的要「加強中概股監管」，做法有

：切實採取措施造好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設，也就需要修

改國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定，明確境內行業主管和監管部門職責

，加強跨部門監管協同。我相信相關的法規會陸續出台。



＊政策及相關做法實為嚴防美國惡性狙擊＊



和（三）第２１條的「建立健全資本市場法律域外適用制度」，相關做法有：「抓緊制定證

券法有關域外適用條款的司法解釋和配套規則，細化法律域外適用具體條件，明確執法程序、證

據效力等事項」；以及「加強資本市場涉外審判工作，推動境外國家、地區與我國對司法判決的

相互承認與執行」。

至於（乙）各項「固內」的政策，有幾個主要部分，包括：（Ｉ）完善違法犯罪法律責任制

度體系、強化懲罰和重點領域執法、健全執法司法體制機制、加強保障和監督問責等多個方面。

更重要的是（ＩＩ）有指定的完成目標：到２０２２年，要資本市場秩序得到明顯改善，就

要初步建立從嚴打擊證券違法活動的執法司法體制，和協調配合機制；到２０２５年，要求是：

中國特色證券執法司法體制更加健全，崇法守信、規範透明、開放包容的良好資本市場生態全面

形成。

必須指出，中辦與國辦高調地聯合提出《意見》，肯定是反制美國處處為難中國的惡毒政策

與相關措施，因這裡頭肯定有很不少是早已對準中國所進行的劣行，現時害怕中國，也就要聯群

結眾的打壓、狙擊、圍堵、攬炒，故中國亦得狠狠反擊之，立法以法合理地保護中國的應有權益

。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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