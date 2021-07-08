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即市新聞

08/07/2021 09:28

《異動股》市監總局對網企違法經營案處罰，騰訊續跌近２％

　　《經濟通通訊社８日專訊》騰訊（００７００）Ｈ股現價跌１﹒５５％，報５４０元，以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒４％。該股成交約１５２萬股，涉資８﹒２４億元。
　　市場監管總局表示，對互聯網領域２２起違法實施經營者集中案件立案調查。其中，涉及阿
里巴巴（０９９８８）的案件６宗，涉及騰訊（００７００）的案件５宗，涉美團（０３６９０
）（北京三快科技）亦有一單。
　　經查，上述案件均違反了《中華人民共和國反壟斷法》第二十一條，構成違法實施經營者集
中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。近日，市場監管總局根據《中華人民共和國反壟斷法
》第四十八條、四十九條作出行政處罰決定，對涉案企業分別處以５０萬元人民幣罰款。
　　科網股續跌，美團跌１﹒４７％，報２８１﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
２﹒７６％。阿里跌１﹒７５％，報２０２﹒２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒
４４％。
　　現時，恆生指數報２７８８１，跌７９點或跌０﹒２８％，主板成交４７﹒８１億元。國企
指數報１００９２，跌５６點或跌０﹒５６％。恆生科技指數報７５４８，跌５５點或跌０﹒７
３％。
　　即月期指新報２７８３０，跌７２點，低水５２點。即月國指期貨報１００８１，跌５２點
，低水１２點。即月科指期貨新報７５３７，跌５４點，低水２７點。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　　５４０﹒０元　　　跌１﹒５５％
　　快手　　（０１０２４）　　　１６４﹒２元　　　跌０﹒５５％
　　小米　　（０１８１０）　　　　２５﹒７元　　　　無升跌
　　美團　　（０３６９０）　　　２８１﹒８元　　　跌１﹒４７％
　　京東集團（０９６１８）　　　２７９﹒０元　　　跌２﹒７９％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　８１５﹒０元　　　跌３﹒７２％
　　百度　　（０９８８８）　　　１７７﹒１元　　　跌２﹒６４％
　　阿里　　（０９９８８）　　　２０２﹒２元　　　跌１﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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