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08/07/2021 10:57

【智能大會】馬化騰通過語音發言，騰訊將夥國家天文台啟探星計劃

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》騰訊（００７００）董事會主席兼首席執行
官馬化騰今日在２０２１世界人工智能大會上通過微信語音向觀眾表示，騰訊將和國家天文台聯
合啟動「探星計劃」，將ＡＩ技術用於尋找脈衝星，探索宇宙。
　　「探星計劃」將基於騰訊優圖實驗室的計算機視覺技術和騰訊雲計算，用「雲＋ＡＩ」幫助
中國天眼ＦＡＳＴ處理每天接收到的龐大數據，並通過視覺ＡＩ分析找到脈衝星線索。

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