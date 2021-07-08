《午市前瞻》港股現尋底格局，短線第一關或先下試二萬七

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美國１０年期債息孳息率跌穿１﹒３厘，標指及納指創收市

新高，道指微升。外電報道，歐洲央行同意修訂通脹指標，容許通脹率在必要時高於２％。另一

方面，中國市場監管總局對互聯網領域２２宗違法實施經營者集中案件立案調查，對阿里巴巴（

０９９８８）、騰訊（００７００）、美團（０３６９０）等科技企業分別罰款５０萬元人民幣

。港股今早低開跌７９點報２７８８１點，科技股為重災區，而外圍油價急挫拖累三桶油表現，

恆指最低見過２７３７２點跌５８８點，收報２７４０１，跌５５９點或２％，主板成交１００

４﹒６８億元。國指報９９０８，跌２４１點或２﹒３８％。科指報７３７７點，走低２２５點

或２﹒９７％。

中國國務院預告將適時運用降準等工具支持實體經濟，官媒《中國證券報》引述專家認為，

降準時機可能出現在第三季度末。Ａ股仍向下，上證綜指報３５３３點，跌２０點或０﹒５７％

，成交３３９９﹒３２億元人民幣；深證成指報１４９３８，跌１點或０﹒０１％，成交４３１

２﹒４４億元人民幣。

阿里半日跌２﹒７２％，報２００﹒２元；騰訊跌２﹒９２％，報５３２﹒５元；美團挫５

﹒４５％，報２７０﹒４元。

其他相關股繼續向下，京東集團（０９６１８）挫３﹒４１％，報２７７﹒２元；百度（０

９８８８）跌３﹒９％，報１７４﹒８元；快手（０１０２４）跌２﹒１８％，報１６１﹒５元

；閱文（００７７２）走低４﹒２１％，報７６﹒３元；網易（０９９９９）跌３﹒８％，報１

６４﹒４元。

外電引述知情人士表示，未來中資公司包括離岸實體在內的海外上市行為將納入中國證監會

監管。在新規下，ＶＩＥ架構企業赴美國或香港上市均需尋求批准。港交所（００３８８）最高

見過５１０元，半日升０﹒４９％，報４９３﹒４元。



＊葉尚志：新經濟股可先持貨＊



港股半日挫逾５００點，跌破近數月以來的橫行區間，創半年低位。第一上海首席策略師葉

尚志認為，恆指是次跌勢與三月及五月的兩次試底不同，今次試底出現尋底格局，已打破以往橫

行區間走勢。

首先，他指近期港股沒有出現板塊輪動，反映市場氣氛較差；其次，雖然美股及Ａ股強勢，

皆因美聯儲繼續實行貨幣寬鬆，以及內地近期的兩融餘額處於高位。惟近期南下資金減少，北水

轉轉淨走為多，令重磅股股價欠缺承托，拖累港股繼續走弱。短線而言，他料港股現尋底格局，

第一關先下試二萬七。

對於眾多散戶持有龍頭新經濟股，他建議持有正股者可先持貨，不用急於拋售。（ｋｓ）

