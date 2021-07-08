《美元走勢－羅明立》歐元跌穿１﹒１８，短期不宜博反彈

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒６７ １０９﹒９２ １１０﹒１７

歐元╱美元 １﹒１８０７ １﹒１７８２ １﹒１７９７

英鎊╱美元 １﹒３８０５ １﹒３７５８ １﹒３７７４

美元╱瑞郎 ０﹒９２６１ ０﹒９２３１ ０﹒９２４８

美元╱港元 ７﹒７６８８ ７﹒７６７１ ７﹒７６７９

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《美元走勢》星期三（７日）無重要數據公布，但美匯指數繼續表現堅挺，曾經升到

９２﹒８０以上。市場似乎認同通脹不會持續上升，美國１０年期國債收益率跌至１﹒３％附近

，但由於其他經濟體的貨幣政策亦無收緊的跡象，美元仍然受到追捧。但９３以上將遇到更大的

阻力，低位吸納較合適。本月１９日英國將解除社交限制，放開邊境，經濟將進一步恢復，但目

前英國日感染率仍高居不下，留意解封後的發展，１﹒３６７０是重要支持。

歐央行表示會上調通脹目標至２％，並在必要時容許超過這一目標水平。央行認為，此前針

對通脹未有具體的目標，可能導致人們過早地呼籲收緊政策。反映央行傾向維持寬鬆的貨幣政策

，短期無意減少買債。歐元受壓並跌穿１﹒１８，短期不宜博反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒００ １１１﹒００ １０９﹒６０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８３５ １﹒１７４０ １﹒１８６５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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