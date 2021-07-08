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即市新聞

08/07/2021 15:43

《美元走勢－羅明立》歐元跌穿１﹒１８，短期不宜博反彈

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒６７　　　１０９﹒９２　　　１１０﹒１７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８０７　　　１﹒１７８２　　　１﹒１７９７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８０５　　　１﹒３７５８　　　１﹒３７７４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２６１　　　０﹒９２３１　　　０﹒９２４８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６８８　　　７﹒７６７１　　　７﹒７６７９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》星期三（７日）無重要數據公布，但美匯指數繼續表現堅挺，曾經升到
９２﹒８０以上。市場似乎認同通脹不會持續上升，美國１０年期國債收益率跌至１﹒３％附近
，但由於其他經濟體的貨幣政策亦無收緊的跡象，美元仍然受到追捧。但９３以上將遇到更大的
阻力，低位吸納較合適。本月１９日英國將解除社交限制，放開邊境，經濟將進一步恢復，但目
前英國日感染率仍高居不下，留意解封後的發展，１﹒３６７０是重要支持。
　　歐央行表示會上調通脹目標至２％，並在必要時容許超過這一目標水平。央行認為，此前針
對通脹未有具體的目標，可能導致人們過早地呼籲收緊政策。反映央行傾向維持寬鬆的貨幣政策
，短期無意減少買債。歐元受壓並跌穿１﹒１８，短期不宜博反彈。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒００　　　１１１﹒００　　　１０９﹒６０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１８３５　　　１﹒１７４０　　　１﹒１８６５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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