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08/07/2021 17:20

惠峰國際料道指年底見最高３８０００點，看好金融業

　　《經濟通通訊社８日專訊》惠峰國際發展發表下半年美股市場投資機遇與部署，該公司董事
張玉峰表示，下半年需留意聯儲局放風調整加息周期，因為加息往往是在經濟轉好的情況下開始
，可被視作經濟復甦的指標之一，當中非必需消費品、金融板塊等或會再走高，推動股市上漲。

＊道指年底目標３６０００點－３８０００點＊

　　他續指，投資者應關注加息是否對經濟走強的反應，還是為了壓制失控的通脹，以及市場對
加息的預期和美聯儲真正的加息軌迹是否一致，料標指年底見４２００點－４３００點，現階段
將會波動橫行；道指年底目標３６０００點－３８０００點。
　　他指出，美國經濟相對處於低點，經濟才剛開始要復甦，白宮公布５７９０億美元基建計劃
，用於道路、橋樑、寬頻和電力基礎，短期將利好生產商和製造商造成短期升勢。

＊看好雲端保安、人工智能板塊，金融業受惠恢復派息及回購＊

　　熱門板塊方面，他指出。下半年將有多家科技股上市，有望帶動科技板塊的氣氛，當中較看
好民生有關及上游公司，如雲端保安、人工智能、電商及教育平台等，大型科技股份選擇例如微
軟及Ａｄｏｂｅ。至於健康醫療板塊則看好與日常生活息息相關的健康護理股，不建議與疫苗相
關的股份。
　　另外，他亦看好金融業，現時大型銀行均輕鬆通過聯儲局２０２１年的壓力測試，意味銀行
７月起可恢復派發股息和股份回購，另外市場資金增加，金融活動例如ＳＰＡＣ及ＩＰＯ表現活
躍。他續指，金融業結合人工智能技術的概念，大大加快行業的發展，建議留意投資銀行如高盛
、摩根大通及美國銀行。（ｃｗ）

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