《再戰明天》加公布６月就業數據、美公布５月批發銷售及庫存

《經濟通通訊社８日專訊》加拿大公布６月份就業數據，美國將公布５月份批發銷售及庫存

，料為明日市場焦點。



＊歐洲央行行長拉加德參加有關數字化討論＊



在重要經濟活動方面，本港時間明日６：００ｐｍ，歐洲央行行長拉加德將參加關於數字化

的高級別小組討論；７：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞參加歐洲審計院（Ｅｕ

ｒｏｐｅａｎ Ｃｏｕｒｔ ｏｆ Ａｕｄｉｔｏｒｓ）會議；１１：００ｐｍ，歐洲央行管理

委員會委員暨西班牙央行行長德科斯主持一場線上經濟活動。



＊英國公布５月服務業指數＊



數據方面，９日７：５０ａｍ，日本公布６月貨幣供應Ｍ２，年率料由７﹒９％降至６％；

６月貨幣供應Ｍ３年率料由６﹒９％降至５﹒２％。９：３０ａｍ，中國公布６月消費者物價指

數，年率料由１﹒３％降至１﹒２％；６月生產者物價指數年率料由９％降至８﹒８％。２：０

０ｐｍ，英國公布５月服務業指數，月率料由３﹒４％降至１﹒６％；５月工業生產月率料由下

滑１﹒３％升上１﹒４％，年率料由２７﹒５％降至２１﹒６％；８：３０ｐｍ，加拿大公布６

月份就業人口變動，預期由５月份減少６﹒８萬，轉為增加１７﹒５萬；失業率料由８﹒２％降

至７﹒８％；１０：００ｐｍ，美國公布５月批發庫存，月率料由０﹒８％升上１﹒１％；５月

批發銷售，月率料維持１﹒１％不變。



在本港，明日公布業績的公司有：福晟（００６２７）、辰罡（０８１３１）、木薯資源

（００８４１）。

