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即市新聞

08/07/2021 19:53

《再戰明天》加公布６月就業數據、美公布５月批發銷售及庫存

　　《經濟通通訊社８日專訊》加拿大公布６月份就業數據，美國將公布５月份批發銷售及庫存
，料為明日市場焦點。

＊歐洲央行行長拉加德參加有關數字化討論＊

　　在重要經濟活動方面，本港時間明日６：００ｐｍ，歐洲央行行長拉加德將參加關於數字化
的高級別小組討論；７：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞參加歐洲審計院（Ｅｕ
ｒｏｐｅａｎ　Ｃｏｕｒｔ　ｏｆ　Ａｕｄｉｔｏｒｓ）會議；１１：００ｐｍ，歐洲央行管理
委員會委員暨西班牙央行行長德科斯主持一場線上經濟活動。

＊英國公布５月服務業指數＊

　　數據方面，９日７：５０ａｍ，日本公布６月貨幣供應Ｍ２，年率料由７﹒９％降至６％；
６月貨幣供應Ｍ３年率料由６﹒９％降至５﹒２％。９：３０ａｍ，中國公布６月消費者物價指
數，年率料由１﹒３％降至１﹒２％；６月生產者物價指數年率料由９％降至８﹒８％。２：０
０ｐｍ，英國公布５月服務業指數，月率料由３﹒４％降至１﹒６％；５月工業生產月率料由下
滑１﹒３％升上１﹒４％，年率料由２７﹒５％降至２１﹒６％；８：３０ｐｍ，加拿大公布６
月份就業人口變動，預期由５月份減少６﹒８萬，轉為增加１７﹒５萬；失業率料由８﹒２％降
至７﹒８％；１０：００ｐｍ，美國公布５月批發庫存，月率料由０﹒８％升上１﹒１％；５月
批發銷售，月率料維持１﹒１％不變。

　　在本港，明日公布業績的公司有：福晟（００６２７）、辰罡（０８１３１）、木薯資源
（００８４１）。

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