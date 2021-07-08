柏傲莊ＩＩＩ兩幢物業拆卸重建，須延期交樓，新世界提供補償

《經濟通通訊社８日專訊》新世界發展（０００１７）及港鐵（０００６６）合作發展的大

圍站柏傲莊ＩＩＩ，因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建，料需延期交樓約九個

月，受影響的買家涉８４６戶，新世界將向相關買家提供額外津貼及利息補償。



＊第１座及第８座拆卸重建，延遲９個月入伙＊



新世界表示，於６月中收到承建商通知，柏傲莊ＩＩＩ第８座部分牆身結構的混凝土檢測數

據未達要求，經註冊結構工程師評估後確認樓宇結構安全後，隨即主動展開全面檢測。其後，在

７月３日收到承建商協盛建築集團匯報，同日檢測中，發現第１座及第８座的牆身底座部分混凝

土強度未達標，集團於７月６日通知港鐵及屋宇署，確認有關全面測試結果。

新世界又指，為保項目質素，決定把第１座及第８座已興建的樓層拆卸重建，預計入伙日期

延遲約九個月，惟確實日期將由認可人士核實。項目原定預計關鍵日期為２０２３年６月３０日

，即現延至約２０２４年３月底。



＊８４６戶買家受影響，提供額外津貼及利息補償＊



新世界就事件向受影響人士致歉，並向受影響的８４６戶買家作出承諾，包括買家可選擇繼

續完成買賣合約，或即時取消成交，無論選擇那一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償；從

２０２３年６月３０日至成交日，以最優惠利率加兩厘（即７％）計算，最多可獲全期利息補償

；提供額外津貼，以購買樓價１５００萬元單位的即供買家為例，額外津貼連利息補償可獲

１１５萬元。

另外，為確保完工後的柏傲莊ＩＩＩ的樓宇質量及安全符合相關法例及法定標準，將委託獨

立第三方驗樓，證明安全才向買家交樓。新世界將於未來數天將安排專人跟進買家事宜，並陸續

向柏傲莊ＩＩＩ的買家發信。（ｂｉ）

