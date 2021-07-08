《小傳日記》阿爺小懲大誡，科技股跌幅已到盡頭？

《小傳日記》今日大市跌近６００點，幾乎抹去全年升幅，市場焦點在於幾隻大型龍頭科技

股，因為市場監管總局根據《中華人民共和國反壟斷法》，對２２單涉案企業包括美團

（０３６９０）、ＱＱ（００７００）、阿里（０９９８８）以及滴滴打車等，處於５０萬人仔

懲罰。

今日幾隻科企跌到一仆一碌，拖累埋整體大市個局，去年尾恆指收報２７２３１點，今日最

低見過２７３７２點，全年累積升幅幾乎蒸發；不過幸運嘅係，「反壟斷法」一事應該可算告一

段落，涉事企業分別都處於５０萬人仔罰款，而呢個罰款已經係條例講明嘅最高刑罰。

係「政治大於經濟」嘅氛圍下，呢次處罰可算得上「小懲大誡」，亦都係國家向一眾富豪畀

咗一個明顯信息：「黨的路線大於一切」。過去一眾富豪都因身家膨脹而「口出狂言」，甚至將

資產搬出海外、進行海外上市等，經歷過呢一次整頓，相信班富豪應該生生性性，跟隨國家路線

發展啦！

另外一個政治解讀，就係經歷呢次整頓後，已經理清晒科技企業控制權，好似馬化騰、馬雲

已經退下火線，所謂「一朝君子一朝臣」，科技企業經過管理層換血，相信會重新出發，咁可唔

可以解讀為科技股已經跌到盡頭呢？咁就要拭目以待啦！不過今日科企情況嚴峻，成為今日大市

下跌主因，ＱＱ（００７００）跌近３巴仙，報５３２﹒５銀；美團（０３６９０）挫逾半成，

報２７０﹒４銀；阿里（０９９８８）跪低近３巴仙，報２００﹒２銀。請請！



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊（００７００） ５３２﹒５０元 跌２﹒９２％

金蝶（００２６８） ２３﹒６５元 跌３﹒２７％

快手（０１０２４） １６１﹒５０元 跌２﹒１８％

美團（０３６９０） ２７０﹒４０元 跌５﹒４５％

京東集團（０９６１８） ２７７﹒２０元 跌３﹒４１％

萬國數據（０９６９８） ７１﹒４０元 跌３﹒５１％

阿里（０９９８８） ２００﹒２０元 跌２﹒７２％

網易（０９９９９） １６４﹒４０元 跌３﹒８０％

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