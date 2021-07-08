《真知灼見－溫灼培》英國解防疫措施與你何干？

《真知灼見》英國首相約翰遜周一（５日）表示，正計劃如期於本月１９日解除最後防疫措

施，使英國人民全面回復正常生活。如計劃得以落實，屆時英國民眾再不用保持社交距離，不用

強制帶口罩，也不用要求在家工作。有關建議將於下周最終決定。

由於在英國成年人口中，接種疫苗已佔８６％，而全民接種疫苗比率也高近七成，是歐美國

家中接種疫苗最快的國家。加上疫情已折磨了英國好一段日子，使英國經濟再難承受，這解釋了

為何約翰遜有此大膽計劃。可以想像，如真的落實執行全面撤限，全球目光也會放在英國身上。

英國要是成功（即放寬防疫措施後疫情不致失控）。經濟固然有望快速改善，英鎊匯價也能自然

看高一線；若然失敗，這樣就不用多說。

由於全球深受疫情困擾，病毒又不斷變種，大家已有心理準備新冠病毒可能永遠不會消失，

我們必須與其共存，所以英國的成敗不單是自身的問題，也會作為日後全球國家應對疫情的典範

。從此一邏輯推演，英國一旦成功料利好環球投資氣氛。



＊中國下半年出口訂單或會減弱＊



或許也有投資者關心，倘全球從新冠疫情回復正常後，對中國出口貿易又將會是好事還是壞

事？隨著明年《區域全面經濟夥伴協定》（ＲＣＥＰ）的正式執行，當整體中國出口市場得以擴

大，不排中國的出口會有一番新景象。但就未來半年，不論全球能否從疫情中回復正常經濟活動

，對中國出口也可能不利。原因簡單，在過去一年期間，由於全球受疫情打擊，生產線停頓，中

國反而搶占了不少海外訂單，是明顯的受惠者。但如各國未來半年經濟活動仍不能回復正常，他

們人民的消費力（存款╱政府派發資金）也會耗盡得差不多，對中國出口商品相信也難有著大量

需求。要是其他國家的生產線回復，這當然也會搶回中國的部分訂單。所以，下半年大家要有心

理準備，中國出口或不會如上半年暢旺。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅ

ｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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