《保險智衛－余栢堅》危疾保障不斷突破界限

《保險智衛》根據香港癌症資料統計中心報告指出，２０１８年本港錄得的癌病新症超過３

﹒４萬宗，男士大約４位中有１位會患上癌症，而女士則大約５位中有１位會患上癌症，推算未

來新症個案會持續上升（資料來源：香港防癌會）。我們身邊可能都有患過癌病，突然需面對高

額治療費用的親友，因此大家都越來越感受到預先設好相關保障的重要性。

於保險而言，癌症是最普遍的危疾之一，而隨著危疾保險不斷發展，其保障已超越財政上的

支援，而是延伸至身心健康保養及疾病預防、治療支援、針對性的復康護理，及家庭服務等，全

方位協助被保人回復身心健康。



＊一站式醫護管理服務＊



一旦確診癌症，沒有甚麼比擁有醫療護理專才貼身跟進更令患者安心，明白到客戶所需，有

些保險公司在醫療及危疾保障計劃內附加增值服務，以專業醫療管理團隊為客戶度身訂造一站式

醫療方案，包括提供住院醫療諮詢服務及住院行程安排，或至全程免找數。如客戶有需要到海外

治療，服務亦涵蓋轉介至泛亞區內多間頂尖醫療機構，並提供醫療旅遊相關之援助。



＊癌症復康規劃諮詢服務＊



同樣是癌症，發生在身體不同位置的治療方法可以完全不一樣，為提高患者康復的效率，有

保險公司便與專業醫療集團合作推出創新的癌症個案及復康規劃諮詢服務，為合資格計劃的被保

客戶免費提供第二醫療評估服務，建議最合適的治療計劃，治療過後再由復康科中心為患者提供

個人化的復康計劃規劃諮詢，整個復康過程由跨專科團隊支援，確保客戶得到適切的護理。

危疾保險發展一日千里，保障範圍及增值服務不斷優化；然而，慢性疾病患者通常較難獲得

保障，在這方面又會否可突破？下回和大家探討。《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



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