港股今年升幅盡耗，大跌８０７收２７１５３點，科指插３﹒７％

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美國１０年期債息孳息率跌穿１﹒３厘，標指及納指創收市

新高，道指微升。外電報道，歐洲央行同意修訂通脹指標，容許通脹率在必要時高於２％。另一

方面，中國市場監管總局對互聯網領域２２宗違法實施經營者集中案件立案調查，對阿里巴巴

（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團（０３６９０）等科技企業分別罰款５０萬元人民

幣。港股今早低開跌７９點報２７８８１點，科技股為重災區，而外圍油價急挫拖累三桶油表現

，恆指最低見過２７１１０點跌８５０點，創逾半年低。港股收挫８０７點或２﹒８９％，報

２７１５３點，守二百五十天線（２７１１２點），惟去年１２月底恆指收報２７２３１點，意

味今年升幅已盡耗。港股主板成交２０５２﹒５９億元，多３１﹒１１％。國指報９８２２點，

跌３２７點或３﹒２２％。

科指報７３２１點，插２８１點或３﹒７１％。阿里巴巴跌４﹒１３％，報１９７﹒３元；

騰訊跌３﹒７４％，報５２８元；美團走低６﹒４３％，報２６７﹒６元。

有分析師預計ｉＰｈｏｎｅ １３ ｍｉｎｉ的組裝訂單較ｉＰｈｏｎｅ １２ ｍｉｎｉ

將大幅削減，主要是因為後者推出之後的銷量低於預期。手機設備股普挫，瑞聲（０２０１８）

挫５﹒８８％，報５２﹒８元；高偉電子（０１４１５）跌５﹒３９％，報４﹒９１元；比亞迪

電子（００２８５）走低６﹒９６％，報４４﹒１元；鴻騰（０６０８８）跌１﹒０４％，報

１﹒９元。

中國國務院預告將適時運用降準等工具支持實體經濟，官媒《中國證券報》引述專家認為，

降準時機可能出現在第三季度末。Ａ股仍向下，上證綜指報３５２５點，跌２８點或０﹒７９％

；深證成指報１４８８２點，跌５７點或０﹒３８％，總成交１１９７１﹒１９億人幣，多

１３﹒９６％。



表列反壟斷相關股表現：

股份（編號） 現價 變幅

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阿里 （０９９８８） １９７﹒３元 跌４﹒１３％

騰訊 （００７００） ５２８﹒０元 跌３﹒７４％

美團 （０３６９０） ２６７﹒６元 跌６﹒４３％

快手 （０１０２４） １６０﹒０元 跌３﹒０９％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ７８４﹒５元 跌７﹒３２％



攜程集團（０９９６１） ２５５﹒６元 跌４﹒７０％

閱文 （００７７２） ７６﹒４元 跌４﹒０８％

網易 （０９９９９） １６５﹒０元 跌３﹒４５％

百度 （０９８８８） １７３﹒５元 跌４﹒６２％

京東集團（０９６１８） ２７６﹒６元 跌３﹒６２％

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表列恆指十大跌幅成份股表現：

股份（編號） 現價 變幅

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海底撈 （０６８６２） ４０﹒０５元 跌６﹒９７％

申洲 （０２３１３） １７５﹒８０元 跌６﹒６９％

美團 （０３６９０） ２６７﹒６０元 跌６﹒４３％

中石油 （００８５７） ３﹒５０元 跌５﹒９１％

瑞聲 （０２０１８） ５２﹒８０元 跌５﹒８８％



中海油 （００８８３） ８﹒４０元 跌５﹒６２％

安踏 （０２０２０） １７３﹒５０元 跌４﹒８８％

藥明 （０２２６９） １２８﹒００元 跌４﹒８３％

信義光能（００９６８） １５﹒６０元 跌４﹒７６％

舜宇 （０２３８２） ２２９﹒００元 跌４﹒７４％

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（ｎｓ）

