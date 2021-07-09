《缸邊麗評－熊麗萍》重拳監管ＶＩＥ，教育股勿沾手

《缸邊麗評》國務院發布「關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見」，整份意見稿篇幅甚長

，當中點明要對中概股加強監管，並將修改國務院有關股份有限公司境外集資及上市的特別規定

。

根據目前的做法，內地若干行業是規定不容許外資持股（例如教育、電訊），部分公司在境

外上市，並採用ＶＩＥ（Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｉｎｔｅｒｅｓｔ Ｅｎｔｉｔｙ）架構在境外上

市，表面上是與境內業務運營實體分離，但上市實體則透過協議方式控制境內業務實體，及將公

司盈利轉化為境外上市企業。



＊新一波不明朗因素＊



根據這種模式，不容許外資持股的教育、媒體等行業，也以ＶＩＥ形式在境外上市；一些具

有敏感資料在手的企業，其在境外上市料亦需將數據、資料在上市地披露，中央政府又怎可以容

許這種情況存在（尤其目前中美關係緊張）。滴滴出行在美國上市更加促處理上述問題的重要性

，而滴滴被指涉及網絡安全問題，被中國網信辦勒令將滴滴出行Ａｐｐ下架，今次行動釋出的訊

號，比早前以市場壟斷、規避監管拓展互聯網金融業務更為嚴重，其他在境外上市，又涉及數據

等敏感資料的企業，將面對新一波的不明朗因素。



＊騰訊小米較值博＊



筆者認為國務院發布從嚴打擊證券違法活動的意見稿，對中概股赴美上市，以及以ＶＩＥ形

式上市的企業將是針對對象。因此，在上周意見稿發出後，一些中概股及以ＶＩＥ上市的股份跌

幅較大，其中教育股全部均以ＶＩＥ形式上市，其中新東方（０９９０１）跌近一成；而在本港

上市的主要新經濟股，並以ＶＩＥ形式上市的股份，包括嗶哩嗶哩（０９６２６）、美團

（０３６９０）、網易（０９９９９）、阿里（０９９８８）、京東集團（０９６１８）、汽車

之家（０２５１８），這些股份料面對更多政策風險，反而騰訊（００７００）、小米

（０１８１０）、平安好醫生（０１８３３）等非在美國上市，也非ＶＩＥ架構，相對較安全，

當中騰訊和小米亦較具值博，教育股不宜沾手。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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