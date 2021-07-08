《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：適時運用降準支持實體經濟

《經濟通通訊社８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



適時運用降準等貨幣政策工具

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國務院總理李克強７日主持召開國務院常務會議，部署進一步推動醫保服務高效便民；確定加強

新就業形態勞動者權益保障的若干政策措施；決定加大金融對實體經濟支持，推出支持碳減排的

措施。



「零容忍」上升至新高度

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專家表示，中辦、國辦近日發布的《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》充分體現了黨中央

、國務院對打擊證券違法活動、保護投資者合法權益的高度重視和堅定決心，意味著「零容忍」

上升至新高度。



定向降準可期

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國務院常務會議決定，適時運用降準等貨幣政策工具。專家認為，監管部門或更傾向於針對中小

金融機構實施定向降準，從而加大對實體經濟特別是小微企業的支持力度。





《上海證券報》



適時運用降準等工具加強對實體經濟支持

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國務院總理李克強７日主持召開國務院常務會議，部署進一步推動醫保服務高效便民；確定加強

新就業形態勞動者權益保障的若干政策措施；決定加大金融對實體經濟支持，推出支持碳減排的

措施。



「零容忍」意見為打擊證券違法活動提供保障

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專家表示，中辦、國辦近日發布的《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》觸及資本市場發展

中的重要問題，作出了成立協調工作小組、取消虛假陳述民事賠償訴訟前置程序等諸多安排。



全國碳排放權交易市場７月上線交易

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國務院總理李克強７日主持召開國務院常務會議。會議明確，在試點基礎上，於今年７月擇時啟

動發電行業全國碳排放權交易市場上線交易。





《證券時報》



國常會：適時運用降準等工具降低融資成本

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國務院總理李克強７日主持召開國務院常務會議，部署進一步推動醫保服務高效便民；確定加強

新就業形態勞動者權益保障的若干政策措施；決定加大金融對實體經濟支持，推出支持碳減排的

措施。



創業板首單「二套標準」ＩＰＯ今詢價

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７月８日，邁普醫學迎來ＩＰＯ詢價，成為首家按照創業板第二套上市標準申請上市並註冊的企

業。業內人士表示，邁普醫學的順利註冊，體現出創業板註冊制改革的包容性。



強化發行註冊環節公權力監管

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中紀委國家監委駐中證監紀檢監察組日前決定對中證監會證券發行註冊全業務鏈條公權力運行進

行專項監督檢查。這體現了監管部門不斷自我淨化、自我革新，不斷打造作風過硬「打鐵隊伍」

的決心。（ｌｃ）

