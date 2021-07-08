《鍾之日記》重拳監管挫恒指，今年升幅盡消散

《鍾之日記》７月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國重拳監管一眾互聯網平台、科網公司，繼續影響市場，拖累在港上市科企巨頭及在美上

市的中概股連日捱沽。在滴滴出行被實施網絡安全審查之際，中國明確提出加強中概股監管，引

發市場連鎖反應，最新消息指，獲阿里健康（００２４１）支持的中國醫療數據公司零氪科技，

擱置美國ＩＰＯ計劃。

香江魚缸今日再插逾八百點，創出八連跌，恆指最低見過２７１１０點跌８５０點，創逾半

年低，收挫８０７點或２﹒８９％，報２７１５３點，創１月４日以來新低，去年１２月底恆指

收報２７２３１點，換言之，今年升幅已盡耗。港股主板成交２０５２﹒５９億元，大增３１％

，是６月１８日以來最多。

Ａ股市場方面，中央政策突「鴿」，放水憧憬雖然重現，惟權重金融股卻領市下挫，加上煤

炭、白酒、石油股沽壓漸放大，Ａ股午後跌勢加劇，滬綜指收跌０﹒７９％，報３５２５﹒５點

；深成指跌０﹒３８％；稀土、晶片等強勢概念走出獨立行情，創業板指升０﹒６９％。市場交

投氣氛持續高企，至今已連續第６日維持萬億水平，兩市全日成交１１９７２億元人民幣，創今

年２月２２日以來高，按日升近１４％。



＊監管狠打科技股，阿里重傷失２００元＊



自滴滴遭中國監管重拳審查後，中國緊接著開展對一系列中概股企業的網絡安全審查，昨日

（７日）公布對互聯網領域２２宗違法實施經營者集中案件立案調查。其中，涉及阿里巴巴

（０９９８８）的案件６宗，涉及騰訊（００７００）的案件５宗，及美團（０３６９０）亦有

一單等等。上述企業每宗案件各罰款５０萬元人民幣。

此外，市場監管總局聯同發改委、財政部、商務部及司法部等多個部門今日共同印發《公平

競爭審查制度實施細則》，旨在全面落實公平競爭審查制度，行政機構在制市場准入和退出、產

業發展、經營行為規範等多個政策措施時，需進行公平競爭審查，防止限制市場競爭。

綜合內地監管機構行動，科網巨頭面臨４大監管方向：反壟斷、阻無序擴張、保障小商戶、

數據安全。瑞信分析，數據安全是最新冒起的議題，反映監管引伸風險需時間反映，中資科技股

估值難免落後，而且會逐步反映估值之上。因應各項監管風險，瑞信訂出選股次序為騰訊、美團

、拼多多、阿里巴巴、京東（０９６１８）。

受到監管強壓，多隻龍頭股不堪打擊，相繼創新低。美團瀉６﹒４％，報２６７﹒６元，創

逾１個月新低。阿里跌４﹒１％，報１９７﹒３元，失守２００元關，創逾一年新低。騰訊跌３

﹒７％，報５２８元，創逾半年新低。快手（０１０２４）跌３﹒０９％，報１６０元，創上市

新低，該股暫連跌８日，累計跌幅２２﹒６％。

此外，新世界發展（０００１７）及港鐵（０００６６）合作發展的大圍站柏傲莊ＩＩＩ，

因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建，料需延期交樓約九個月，受影響的買家涉

８４６戶，新世界將向相關買家提供額外津貼及利息補償。新世界收挫近４％，港鐵反升

０﹒３％。



＊中央突轉鴿，次季經濟表現堪憂＊



內地此前一直重申今年貨幣政策穩字當頭，而最新召開的國務院常務會議決定適時運用降準

等貨幣政策工具，是時隔一年多以來重提降準，目的是為減緩大宗商品價格上漲對企業生產經營

的影響，不過同時強調要堅持不搞大水漫灌，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支

持。

市場對於降準預期有分歧，部分認為「降準」信號釋放意味著新一輪貨幣寬鬆周期的啟動，

也有認為政策穩健態度並未改變。

信証研究所副所長明明認為，目前實體經濟、小微企業面臨的壓力主要還是結構性的，貨幣

政策不宜過度放鬆、大水漫灌，還是應當保持貨幣政策的穩定性。高盛就對中央政策轉「鴿」的

時機有些意外，指出目前同比增速仍受益於去年的低基數，且在去年放鬆政策後政府似乎處在金

融去風險。

而花旗則指出，國務院言論反映中央對經濟增長有顧慮，第二季的經濟增長可能令人失望，

故向市場傳遞下半年貨幣政策追逐風險的信號。

中央政策突轉「鴿」，內地次季經濟增長或有隱憂，一眾內銀股不升反跌，招行

（０３９６８）挫５％，股價創５月４日以來低，郵儲銀行（０１６５８）跌２﹒１％，建行

（００９３９）跌１﹒９％，工行（０１３９８）亦收低１﹒３％。



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