《投資心得－潘鐵珊》國內醫療服務智慧化提速，醫渡科技機遇大

《投資心得》隨著《國家發展改革委、國家衛生健康委、國家中醫藥局、國家藥監局關於支

持建設博鰲樂城國際醫療旅游先行區的實施方案》和《海南自由貿易港博鰲樂城國際醫療旅遊先

行區制度集成創新改革方案》陸續發布，國內醫療服務從「信息化」走向「智慧化」。醫渡科技

（０２１５８）擁有強大數據處理和ＡＩ算法能力，相信在通過連接醫院、監管及研究機構、保

險及生科企業等醫療行業各參與者，助力國家打造整個產業生態系統，會有較大的發展機遇。



＊積極參與重點工程項目，能力獲廣泛認可＊



近年來，集團積極參與國家及地區衛生信息化重點工程項目，如「國家重大公共衛生事件醫

學中心大數據平台建設項目」、「國家血液系統疾病臨床醫學研究中心大數據平台」、「國家疑

難病症提升工程急危重症臨床科研數據平台採購項目」、「廈門市健康醫療大數據治理及知識應

用平台」等，顯示集團的醫療信息系統建設與服務能力獲得政府部門、專業機構、行業專家等各

界廣泛認可。海南省政府採購網近日發布「海南省臨床真實世界數據研究平台（一期）」中標公

告，醫渡雲成功中標，再次顯示實力及前景。



＊年內收入及毛利大增，業務覆蓋全國＊



截至２０２１年３月３１日止，集團收入同比增長５５﹒４％至８﹒６７億元（人民幣﹒下

同），其中大數據平台和解决方案板塊同比增長８﹒１％至４﹒０２億元，生命科學解决方案板

塊同比增長７９﹒３％至１﹒８４億元，以及健康管理平台和解决方案板塊同比增長３５３﹒１

％至２﹒５２億元。期內，毛利同比增長１２３﹒４％至３﹒２７億元；毛利率同比提升１１﹒

５個百分點至３７﹒８％。非國際財務報告準則經調整淨虧損同比收窄１４﹒７％至２﹒７５億

元。整體營收規模處於高速擴張階段，業務已覆蓋全國超過２０個省份的超過５００家醫療機構

，數據處理的質量和效率穩步提升，於醫療大數據市場建立優勢，有助推進集團旗下解决方案，

以及開啟商業化進程，市場增長空間廣闊。

集團積極推進技術研發和創新，所在行業受惠國策支持，加上財務健康令其在未來能繼續強

化核心業務，有利長線上的增長。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關

股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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