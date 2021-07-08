《財金樂道－陳樂怡》恒指現水平吸引，低吸消費金融碳中和主題

《財金樂道》在中國共產黨建黨百周年大慶過後，Ａ股短線炒作因素暫告一段落。再加上，

繼滴滴被中國監管機構勒令將應用程式下架，中國政府再發布證券市場「零容忍」重磅文件，表

明加強對中概股的監管，互聯網調控利淡消息頻出，監管風險加劇，拖累投資氣氛。大市反覆偏

弱，恆指失守２８０００點關口，或會進一步下試３月低位的２７５００點。然而，恆指於此水

平具吸引力，建議趁調整吸納消費、金融及碳中和主題。



＊貨幣政策不確定性增，美股將更波動＊



變種病毒令環球新冠肺炎疫情再度惡化。其中，英國每日新感染人數，由年內低位２０００

人上升至目前超過２萬人。然而，英國仍可能按原有計劃，於７月１９日全面解封。事實上，英

國大部人已接種疫苗，因此，即使英國染疫人數大幅回升，但死亡人數仍保持較低水平。因此，

疫苗接種率將是短期各國經濟增長步伐的分水嶺。預期資金短期將繼續偏向歐美，而非接種率較

低的新興國家。

聯儲局局內官員近日對於貨幣政策，發表有明顯差異的意見。然而，聯儲局主席鮑威爾、副

主席和紐約聯儲銀行總裁等核心官員，均傾向淡化通脹威脅，刺激近期美股再度上升，其中，納

指表現最佳。事實上，不少知名機構投資者均對美國通脹前景以及美股估值有一定保留。然而，

分析指出，美國散戶資金仍積極流入，或成為支持美股的推動力。由於貨幣政策不確定性增加，

但美股反而再創新高，預期未來美股走勢將更加波動。

由於長債利率回落，再加上變種病毒令疫情再次惡化，資金由傳統股流向科技股，標普

５００指數金融、材料以及工業股股價疲弱。其中，聯儲局開始討論縮減目前的買債計劃，投資

者認為聯儲局有意控制通脹，長債息率回落，拖累環球金融股下跌。然而，環球經濟回升，銀行

股將可受惠信貸質素改善，減低壞脹風險；貸款需求上升，以及淨利差拉闊等。由於預期

２０２１年下半年以及２０２２年經濟仍良好，預期目前的回落只是獲利回吐，可趁調整增持。



＊受惠國策的新經濟股仍是投資者焦點＊



由於國內年初開始收緊銀根，加上大宗商品價格上升，對不少下游製造業盈利帶來影響，Ａ

股２０２１年上半年升幅溫和，滬深主板指數只上升３－５％。另一方面，創業板指數表現比較

突出，一些板塊，例如電動車以及清潔能源等，受惠於國策，股價表現突出。展望未來，國內貨

幣政策，仍以穩為基調，整體Ａ股難有太強勁升幅。預期個別板塊，特別是政策受惠的新經濟股

，仍是投資者焦點。

６月份國內官方ＰＭＩ為５０﹒９，連續３個月回落，但仍處於擴張階段。其中，新訂單指

數較５月上升０﹒２個百份點至５１﹒５％，反映製造業需求仍穩定。相反，非製造業指數按月

大幅回落１﹒７個百份點至５３﹒５％。其中，航空、餐飲及房地產等均處於５０之下。上述數

據顯示，中國經濟增長放緩，但仍處於擴張階段。預期貨幣和財政政策暫時不會有明顯改變，仍

以穩為先。

中國經濟步入正常化階段，消費復甦偏慢，但預計可能會有後續政策措施跟進。加上，中國

政府關注生產物價壓力，出手為大宗商品升勢降溫，盈利壓力暫時未有進一步惡化。長線而言，

中國消費升級的結構性增長趨勢不改。因此建議投資者趁回調收集定價能力偏強的消費龍頭如蒙

牛（０２３１９），首季度普遍量價齊升的啤酒股，以及家電龍頭海爾智家（０６６９０）。

投資者亦可提前部署增長前景正面的物管股，不少領先物管企業已制定未來數年的面積增長

及盈利目標，發展步伐能見度高。短線而言，預期今年上半年盈利表現亮麗，７月份有望迎來盈

喜潮，推動板塊氣氛。其中，建議投資者關注盈利增長較快的世茂服務（００８７３）、融創服

務（０１５１６），以及具資源優勢的碧桂園服務（０６０９８）。

《凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡》



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