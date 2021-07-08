《思前想後－郭思治》通才教育三大亮點，加速擴張前景佳

《思前想後》內地高等教育板塊在新版《民促法》出台後，已明確了未來長期發展方向，一

掃此前的疑慮，早前大摩更發表報告指利好政策將進一步有利上市公司通過併購加速集團化擴張

。港股ＩＰＯ市場近日亦迎來一隻具穩增收、高盈利、快擴張的高教股──中國通才教育

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通才教育為山西省領先的民辦高等教育機構，旗下的山西工商學院於２０１１年獲教育部批

准升格為山西省第一所民辦本科學院，收生人數從２０１１╱２０１２學年翻倍增長至２０２０

╱２０２１學年超過１７０００名。根據弗若斯特沙利文報告，按全日制學生收生總數計，山西

工商學院在山西省所有民辦高等教育機構中排名第一，於２０２０╱２０２１學年的市場份額為

１５﹒６％。



＊山西民辦高等教育學費複合年增長逾５％＊



受惠於業務持續穩健發展和前瞻性本科學位擴容部署，公司近三年間的業績表現穩定，即使

在去年疫情下，收入和盈利仍保持穩定增長，分別達２﹒７１億和１﹒４３億元（人民幣．下同

）。但更值得留意的是，通才教育的未來擴張計劃清晰，具備長短皆宜的亮點。

長線而言，山西省民辦高等教育的平均每年學費及雜費預期由２０１９年的１０１９０元，

增至２０２４年的１３２５０元，複合年增長率約５﹒４％，加上山西省民辦高等教育資源相對

稀缺，市場發展和整合空間巨大，將有利市場龍頭公司抓緊未來發展機遇。

根據招股書披露，公司未來擴張規劃三步走：原地自建、外延併購及購地新建。公司已計劃

通過於北格校區新建設施，滿足於２０２４年擴收生人數至２萬名。同時，正積極物色省內及省

外華北、東北地區的外延併購，且預期投資約２億元於今明兩年各實現一個併購。此外，也計劃

在校區周邊物色面積約１０萬平方米土地進行自建。可見中短期增長動力十足。



＊呈現高毛利率及高淨利率特點＊



與此同時，公司在盈利性上亦呈現高毛利、高淨利的特點。２０２０財年，通才教育毛利率

達６０﹒５％，淨利率為５２﹒７％。安信證券曾將通才教育與港股已上市五大單體民辦高校進

行對比，公司的定價能力、盈利能力、規模體量在五大單體民辦高校中均居首位，基本面良好。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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