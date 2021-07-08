《輪證高清－孫明哲》部署美團反彈，須注意波幅風險

《輪證高清》科網股近日受壓，美團（０３６９０）自上周高位３３８元急速回落，至昨日

（７日）收報２８６元，累積超過１５％的跌幅。股價急跌吸引資金積極流入認購證部署，６月

３０日至７月６日連續４個日均見資金流入，合共約７３００萬元，是同期第二大資金流入的相

關資產。

要特別注意的是，我們觀察近日資金流入以及成交活躍的產品，發現投資者仍然部署行使價

３５０至３７０元間的價外認購證博反彈，須注意價外證引伸波幅敏感度較高，容易受波幅變化

影響表現，近日美團產品因股價急跌令引伸波幅上升不少，一旦股價反彈，波幅有機會回落，加

上價外證對沖值較低，對正股變化的敏感度同樣較低，波幅下跌將會抵銷股價反彈的升幅，影響

窩輪表現。因此，投資者宜挑選貼價、中年期、低街貨的產品，這類產品引伸波幅敏感度較低同

時對沖值較高，較能緊貼正股價格的變動。

然而，貼價證一般面值較高，投資者要在條款及產品面值之間作出平衡，如希望利用認購證

捕捉美團反彈，可留意美團購２８９８５，行使價３００﹒２元，１０月到期，屬中期貼價證，

而且面值低於０﹒２５元，敏感度較高，能提供約６倍實際槓桿。投資者如希望部署槓桿更高的

產品，價外證因波幅風險高，並非合適選擇，因此可轉移考慮遠牛，可留意美團牛６４９０４，

收回價２６０元，槓桿約１０倍，比活躍的價外證還要高，是短線部署可考慮的產品選擇。

《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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