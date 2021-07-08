《法證攻防－林恩》新股追蹤，小鵬汽車（０９８６８）上市

《法證攻防》小鵬汽車於２０１５年成立，２０２０年８月在紐約上市，２０２１年７月７

日在港掛牌。周三（７日）股價收報１６５元，等同於招股價。小鵬汽車最新公布６月新車交付

量達６５６５輛，按月升１５％，按年大增６﹒１７倍。小鵬汽車上半年累計交付量已超過其去

年全年的交付量。

根據ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ，於２０２０年小鵬在中國電動汽車市場的市場份額為２﹒８％

，而在中國中高端電動汽車的市場份額則為６﹒６％。總收入方面，小鵬從２０１８年的９﹒７

百萬元（人民幣．下同）快速增長至２０１９年的２３２１﹒２百萬元，並在２０２０年進一步

增長至５８４４﹒３百萬元。２０２１年第一季度收入按年增長６１６％，至２９５０﹒９百萬

元，已經超過２０２０年總收入的一半。而２０１８至２０２０年，小鵬都分別錄得

１３９８﹒８百萬元、３６９１﹒７百萬元、２７３２﹒０百萬元的淨虧損。２０２１年第一季

度的淨虧損為７８６﹒６百萬元，毛利率為１１﹒２％。

小鵬產品主要瞄準中國乘用車市場中價格介於１５萬至３０萬元的中高端市場。截至２０２

１年３月３１日，小鵬汽車主要車型為ＳＵＶ的Ｇ３、運動型轎車的Ｐ７和Ｐ７鵬翼版。Ｇ３由

２０１８年１２月起開始交付，是三款車型中價格較低的一款，補貼後價格由１４﹒９８萬元起

。Ｐ７由２０２０年５月起開始交付，並於２０２１年３月開始交付限量版車型：Ｐ７鵬翼版。

Ｐ７的ＮＥＤＣ里程可高達７０６公里，已有超過２０％的Ｐ７車主購買並激活了自主研發的高

級自動駕駛系統ＸＰＩＬＯＴ３﹒０軟件。而在今年４月，小鵬發布了Ｐ５，或將是一款全球領

先配備激光雷達的量產智能電動汽車，計劃在２０２１年第四季度開始批量交付。

為了能夠在開發初期以最少資本支出保持對關鍵製造和採購流程以及產品質量的有效控制，

小鵬透過與工廠的承包生產合作進行生產。肇慶工廠和海馬工廠的年產能分別高達１０萬輛及

１５萬輛，並計劃進一步擴大產能，在廣州和武漢新建智能電動汽車生產基地。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

