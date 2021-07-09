《陸言堂－陳永陸》龍頭科網股政策拖累，中小股發展空間反而更大

《陸言堂》港股在過去８個交易日，表現絕對有點災難性，而今次大跌市場的原因，乃是由

於滴滴出行在美國上市後幾日，其應用程式被中國國家互聯網信息辦公室指其「嚴重違規收集使

用個人信息」，並按《網絡安全法》下架，同時停止新用戶註冊，消息震驚中美投資市場。其後

亦有多個消息傳出，當中包括滴滴不顧內地監管機構多次勸阻仍然赴美國上市，引起決策當局強

烈反應。



當然，有關傳聞未經證實，不過由於滴滴應用程式下架的消息，與滴滴在美ＩＰＯ上市的時

間相隔不足五日，加上國務院在本周二晚（６日）發布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見

》，提及修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定、加強中概股監管

等，同時消息人士指，中國計劃要求所有紅籌可變利益實體（ＶＩＥ）企業去美國或香港等境外

地區上市前，需要獲得中證監的批准，這些消息都影響了整個投資市場的氣氛，同時亦令市場憂

慮中央正在收緊中概股在美國等海外市場，以及香港掛牌的要求。



事實上，市場的反應如此激烈，因為投資者不只憂慮計劃來港上市的中概股會受到影響，而

是一眾已在港掛牌的中概股亦會受到牽連，尤其是一眾已在美掛牌，又或者旗下已在美國掛牌的

科網企業，會否受到影響而要將美國掛牌的公司除牌，同時如果有分拆概念的公司，如騰訊

（００７００）等股份，日後分拆公司的難度會否大增，因而影響未來的估值？這些因素，都是

市場十分關注的問題。



而且，國家市場監管總局日前表示，已裁定２２宗互聯網企業違反《反壟斷法》案件，對騰

訊、滴滴及阿里創投等多間企業，作出行政處罰決定，每宗案件處以５０萬人民幣罰款。雖然罰

款的金額並不龐大，不過亦反映出中央正對科網業的龍頭進行整頓，亦即是這些龍頭企業要再擴

充版圖的空間，十分有限，同時盈利的增長能力會受到限制，未來的估值難免會被下調，所以一

眾科網股，可能會持續一段長時間的弱勢。



不過，當大型龍頭科網股因為政策影響，而令發展空間受到限制，一些中小型的科網股可能

反而有更大的發展空間，所以在騰訊等不斷創出５２周新低的同時，中國軟件（００３５４）、

之前推介過的創夢（０１１１９）等股份，其實在近日反而創了５２周新高，這就是一個好的例

子。《獨立股評人 陳永陸》



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