《拆局麒想－林嘉麒》平台經濟股政策風險大，短線不宜撈底

《拆局麒想》中國科技股面臨的政策風險似乎喋喋不休，久久未能平靜。去年由市監局重新

審視壟斷法開始，到最近網絡安全審查辦公室的行動，霎時出現的政策總叫投資者欲步。日前國

家互聯網信息辦公室（網信辦）根據《中國國家安全法》與《中國網絡安全法》規定，表示滴滴

出行存在「嚴重違法違規，收集使用者個人訊息」的問題因此通知下架。近日又對另外兩家在美

上市中國企業滿幫集團和看準科技運營的應用程式啟動類似審查。網絡盛傳滴滴出行涉及洩露中

國道路交通、人口熱區地圖與個人資料等敏感數據給美國而上市，是遭到重手整改的主因。雖然

滴滴出行已澄清，數據都是存在中國境內，絕無可能交給美國，並強調堅決起訴惡意造謠者，但

消息沒有令投資者放心。





事實上，今年４月滴滴出行等３０多家中國網絡企業已被監管機構約談。５月中，中國交通

運輸部、市場監管總局等八個部門以「交通運輸新業態協同監管部際聯席會議」名義，聯合約談

滴滴出行、美團出行等十家交通運輸企業，要求進行整改，內容大致包括定價規則不明、壟斷資

訊、侵害從業人員權利等等。此事件被輿論形容為中共對阿里巴巴（０９９８８）的「監管重拳

」已經揮向交通運輸服務平台。網信辦最新行動針對的是滿幫集團運營的兩款卡車網約車應用以

及看準科技集團有限公司的一款在線招聘應用。這兩家公司於６月份在美國上市。與滴滴一樣，

監管部門也指示它們在審查期間停止新用戶註冊，將對應用程式「運滿滿」、「貨車幫」和「Ｂ

ＯＳＳ直聘」實施網絡安全審查。網信辦聲稱，審查是為了防範國家數據安全風險，維護國家安

全，保障公共利益，但公司恰巧在美國上市，似乎觸動了中央也有理由。當然，筆者不會相信他

們會是賣國賊，事件總會平息，但這段期間的傷害將會反映在價值上。



眾所周知，平台經濟股的價值不單止以盈利水平衡量（皆因大部分是虧損，或者會以虧損程

度比較價值），又或者可以用收入規模參考，因為只要收入增長愈見規模，成本效益便會愈明顯

，達到可盈利就愈近。而最重要的是活躍用戶或新增用戶數目，因為只要有人用，總會有賺錢機

會。我們可以想像一下，你會揀一間賺錢的公司但客戶持續流失，又或者一個仍在虧損的公司但

客戶持續增加呢？儘管今次網信辦沒有叫停這些公司營運，只是要求ａｐｐ下架，但這段時間理

論上新用戶會大幅減少，公司價值亦會因此而停滯不前。再者，今次網信辦暫時是叫停ａｐｐ下

架，難免日後要求其他，又或者有其他事情為難他們，更何況內地部門多多，下次可以是市監局

或其他部委出手，因此滴滴好，或者其他平台經濟股也好，短線還是避之則吉，不宜短線博反彈

，方能安寢無憂。《獨立股評人 林嘉麒》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

