《新股上市》喆麗控股暗盤收升逾３５％，每手賺１１６０元

《經濟通通訊社８日專訊》喆麗控股（０２２０９）明日（９日）掛牌，於據輝立交易場顯
示，收報４﹒４４元，較招股價３﹒２８元高３５﹒３７％，每手１０００股，未計手續費帳面
賺１１６０元。
至於富途暗盤則收報４﹒５４元，升約３８﹒４１％，未計手續費帳面賺１２６０元。
（ｓｌ）
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