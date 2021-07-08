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08/07/2021 16:08

《新股掛牌》康諾亞（２１６２）收高２８％，每手賺７３５０元

　　《經濟通通訊社８日專訊》康諾亞（０２１６２）今日首掛，收報６８元，較招股價
５３﹒３元高出２７﹒５８％；成交４２５４﹒４６萬股，涉資３０﹒０４億元。
　　該股一手５００股，不考慮交易費用，每手帳面賺７３５０元。
　　該股開報７８元，較招股價高４６﹒３４％，最高價為７９﹒８元，最低報６６﹒２元。
（ｅｄ）

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