《新股掛牌》康諾亞（２１６２）收高２８％，每手賺７３５０元

《經濟通通訊社８日專訊》康諾亞（０２１６２）今日首掛，收報６８元，較招股價
５３﹒３元高出２７﹒５８％；成交４２５４﹒４６萬股，涉資３０﹒０４億元。
該股一手５００股，不考慮交易費用，每手帳面賺７３５０元。
該股開報７８元，較招股價高４６﹒３４％，最高價為７９﹒８元，最低報６６﹒２元。
（ｅｄ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|財經熱話08/07/2021
港股年內升幅盡失跌穿雙底 兩萬七關不容有失
|財經熱話08/07/2021
【盈喜不合時宜？】資金轉吼中國外運，分析建議關注油價上漲風險
|中國故事08/07/2021
【智能大會】科企巨頭雲集上海 馬化騰語音參與暢想宇宙
|FOCUS08/07/2021
【FOCUS】侵侵復出挑戰科企 凝聚鐵粉添堵拜登
|財經熱話08/07/2021
港交所逆升創逾四個月高位 憧憬更多中資股赴港上市
|專訪08/07/2021
【譚新強專訪】中國「弱傳媒」致評級溢價 任由抹黑或釀「三戰」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰