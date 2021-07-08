《新股掛牌》朗詩綠色生活收高近４２％，每手賺１３２０元

《經濟通通訊社８日專訊》朗詩綠色生活（０１９６５）今日首掛，收報４﹒５元，較招股

價３﹒１８元高出４１﹒５１％；成交４１１６﹒７萬股，涉資２﹒４２億元。

該股一手１０００股，不考慮交易費用，每手帳面賺１３２０元。

該股開報６元，較招股價高８８﹒６８％，最高價為７﹒４元，最低報４﹒３元。（ｅｄ）

