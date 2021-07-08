《日入而息》柏傲莊ＩＩＩ兩座拆卸重建，康諾亞首掛收高２８％

《今天重點》﹡柏傲莊ＩＩＩ兩幢物業拆卸重建，須延期交樓，新世界（０００１７）提供

補償；港鐵（０００６６）柏傲莊第三期樓宇牆身混凝土未達標，已要求新

世界交報告；中原表示成立專案組跟進柏傲莊事件，發展商承諾取消成交仍

可分佣；美聯布少明料大部分柏傲莊ＩＩＩ買家將繼續交易；港置就柏傲莊

ＩＩＩ事件成立專組協助，暫未接獲客戶查詢

﹡港交所（００３８８）成立中國業務諮詢委員會及內地市場小組

﹡康諾亞（２１６２）收高２８％，每手賺７３５０元

朗詩綠色生活（０１９６５）收高近４２％，每手賺１３２０元

﹡團結香港基金提新界城鎮化，促研究９個潛在發展區；潛在發展區不涉丁地

，保育與發展並行

﹡人行：對螞蟻採取的措施將推行到其他支付服務主體



《即日市況》﹡港股今年升幅盡耗，大跌８０７收２７１５３點，科指插３﹒７％



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒７９％成交逾四個月高，科網陷監管風暴



《美元匯價》﹡歐元跌穿１﹒１８，短期不宜博反彈



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）成立中國業務諮詢委員會及內地市場小組

﹡小鵬汽車（０９８６８）三亞成立新公司，經營範圍含汽車租賃等

﹡太陽國際（０８０２９）將加密貨幣開採設備遷至哈薩克

﹡永明金融推新分紅保險計劃，提供終身人壽保障

﹡傳醫脈通（０２１９２）超購５９２倍凍資２５２６億元，擬上限定價

﹡朗詩綠色生活（０１９６５）目標未來３年整體毛利率提升至３０％

﹡柏傲莊ＩＩＩ兩幢物業拆卸重建，須延期交樓，新世界（０００１７）提供

補償

﹡香港電訊（０６８２３）全港市民以Ｔａｐ＆Ｇｏ領取消費券皆可獲贈５Ｇ

數據卡

﹡海藍控股（０２２７８）斥９３０５萬元人民幣購海南儋州物業股權

﹡壹傳媒（００２８２）股份被凍結，黎智英入稟申請行使股份投票權

﹡渣打、國泰及Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ推出信用卡系列

﹡港鐵（０００６６）柏傲莊第三期樓宇牆身混凝土未達標，已要求新世界交

報告

﹡傳林紹波或接任國泰航空（００２９３）行政總裁，國泰發言人拒絕評論

﹡新鴻基公司（０００８６）斥３﹒３億美元成立基金

﹡恆生（０００１１）恆生保險與ＨＧＧＰ及ＨＭＧＬ訂立《有限責任合夥協

議》

﹡中駿集團（０１９６６）６月合同銷售額１２４﹒４億元人民幣，按年升

４％

﹡祥生控股集團（０２５９９）６月份總合約銷售額約９９﹒３５億元人民幣

﹡寶龍地產（０１２３８）６月合約銷售額升２﹒１％至１０５﹒４億元人幣

﹡恆大物業（０６６６６）委任甄立濤出任執行董事兼董事長等職務

﹡大成生化科技（００８０９）料中期業績有重大改善

﹡元力控股（０１９３３）附屬中標南方電網數研院採購項目

﹡中創環球（０１６７８）與百家滙簽訂諒解備忘錄

﹡大成糖業（０３８８９）首５個月錄淨利潤２３２０萬元，料中期有重大改

善

﹡久融控股（０２３５８）附屬公司以約１﹒２億港元認購湘財約９９６萬股

股份

﹡聯交所取消匯創控股（０８２０２）上市地位

﹡聯交所取消華人飲食集團（０８２７２）上市地位

﹡艾德韋宣集團（０９９１９）與願景娛樂成立合資公司，發展直播電商業務



《國企紅籌》﹡首創置業（０２８６８）及首創鉅大停牌待發內幕消息

﹡浙江滬杭甬（００５７６）建議發行債券，籌４﹒７億美元

﹡方正控股（００４１８）明日上午９時起恢復買賣，重整方案進入執行階段



《神州民企》﹡安踏體育（０２０２０）第二季度安踏品牌產品零售額按年升３５至４０％



《中國要聞》﹡以出行外賣等為重點，開展靈活就業人員職業傷害保障

﹡李克強稱加快異地就醫結算服務，豐富保險品種

﹡深圳啟動資本項目數字化服務試點

﹡上半年房企融資規模下滑一成六，償債壓力處高位

﹡工信部整治Ａｐｐ開屏彈窗信息騷擾，騰訊等完成整改

﹡內地推公平競爭審查制度實施細則，明確准入退出條件

﹡江西表示被執行人住房公積金可凍結或強制扣劃

﹡６月中國手遊收入排行：《摩爾莊園》發行商躍居第６

﹡據報中國將推出優惠利率綠色再貸款工具

﹡李彥宏到訪集度公司，百度首款智能車油泥模型出爐

﹡人行１００億逆回購利率持平，零投放零回籠；去年銀行減費讓利３５６８

億，續加大支付改革；對螞蟻採取的措施將推行到其他支付服務主體

﹡中小微外貿企業做一單虧一單，范一飛回應：並非如此

﹡范一飛稱規範支付機構收費，不得先升後降轉嫁成本；北京冬奧是人行數字

貨幣試點的重點領域

﹡商務部料下半年生豬及豬肉價格以穩中盤整為主

﹡銀保監表示提高監管能力和鄉村振興金融服務水平

﹡上海到十四五末集裝箱年吞吐量將達４７００萬箱以上

﹡西安發布二手房成交參考價格機制，嚴打學區房炒作

﹡高盛表示今年外資持有Ａ股比例有望創歷史新高

﹡富時羅素剔中航電子、中船防務等多隻軍工股

﹡重慶協信遭聲請破產，大股東棄爛攤子二股東冀重組

﹡零氪科技剎停赴美上市計劃，滴滴下架後首例

﹡滴滴連挫第三日，至少三家美國律所將發起集體訴訟

﹡外交部表示中國將繼續鼓勵中企參與國際交流與合作

﹡機構料６月ＣＰＩ持平，ＰＰＩ漲幅略回落至８﹒８％

﹡６月新能源乘用車零售銷量達２２萬輛同比增１﹒７倍



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１７８６６點



《其他消息》﹡保安局強烈譴責大學學生組織美化恐怖主義行為

﹡區議員宣誓，傳ＤＱ約２３０人將被追百萬薪津

﹡據報兩紀律部隊首長違限聚令遭票控，議員促盡快交代

﹡政府將透過４個特定電話號碼，發短訊確認消費券登記

﹡張宇人料飲食界可吸納約２００億電子消費券消費

﹡區議員預料本月內完成宣誓，多人辭職

﹡陳帆稱若業主採取行動拒絕劏房租客續租可判囚

﹡林鄭稱科研是本港近年發展重點，相信滬港將加強合作

﹡團結香港基金提新界城鎮化，促研究９個潛在發展區；潛在發展區不涉丁地

，保育與發展並行

﹡控方申請押後至９月中再訊，惹被告不滿

﹡律政司表示絕不容忍滋擾法官的卑劣行徑

﹡聯交所刊發更新的規則執行政策聲明及制裁聲明

﹡機管局去年虧損近４４億，香港機場客量下跌９９％

﹡深股通額度全日用１３億元；滬股通額度全日流走４億元，陸股通流出１７

億

﹡亞馬遜發訴訟，美國防部取消微軟雲計算總值百億美元合約

﹡彭博推出新興市場ＥＳＧ固定收益指數系列

﹡中原表示成立專案組跟進柏傲莊事件，發展商承諾取消成交仍可分佣

﹡美聯布少明料大部分柏傲莊ＩＩＩ買家將繼續交易

﹡港置就柏傲莊ＩＩＩ事件成立專組協助，暫未接獲客戶查詢



《大國博弈》﹡台海風險日增，美稱支持和平解決兩岸問題

﹡商務部表示中歐投資協定正開展法律審核翻譯等技術準備；國際機構和外企

在華代表近期將赴新疆考察

﹡華大基因再被揭與解放軍合作，分析少數民族基因

﹡據報英國將審查聞泰科技對英國晶片龍頭的收購交易

﹡駐港公署譴責美國延長制裁，促停止歪曲「一國兩制」



《智能大會》﹡李彥宏稱百度最新智能汽車預計在兩三年內出爐

﹡李強稱上海將推進創新平台、數據資源和應用場景開放

﹡肖亞慶稱歡迎跨國公司在華設立人工智能研發機構

﹡美團將與上海金山區共建無人機低空物流運營中心

﹡格力董明珠稱智能化為製造業如虎添翼

﹡馬化騰通過語音發言，騰訊將夥國家天文台啟探星計劃

﹡軟銀孫正義稱軟銀願景基金超過九成公司沒有實現盈利

﹡華為胡厚崑稱應大力發展人工智能計算中心



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗輸入個案，連續３１日本地零確診

﹡台灣今日新增１８宗本地確診，創近八周新低

﹡本港大部分防疫措施延長兩周，戲院入座率增至８５％

﹡復必泰可存藥物雪櫃，劉澤星稱正研９月後診所接種

﹡新加坡不承認科興疫苗，姚思榮稱旅遊氣泡不樂觀

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