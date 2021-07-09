《油金掠影》油存降幅超預期油價漲約１％，金價續千八美元關徘徊

《經濟通通訊社９日專訊》由於數據顯示上周美油和汽油庫存降幅較預期多，帶動油價周四

揚近１％。布油期貨漲０﹒９％收報每桶７４﹒１２元（美元．下同）；而美油期貨則收漲１％

報每桶７２﹒９４元。

油組及產油國之間就油產方面仍未達成共識，有交易商憂慮油組和盟友組成的ＯＰＥＣ＋聯

盟磋商破裂後，全球油原供應或會增加。

據美國能源信息署（ＥＩＡ）數據顯示，截至７月２日當周，油存驟降６９０萬桶至４﹒４

５５億桶，為２０２０年２月以來最低，同時油存降幅亦較路透調查預估減少４００萬桶為多；

至於汽油庫存亦降６１０萬桶，較路透調查預估減少２２０萬桶高。



＊金價續於１８００美元關口徘徊＊



金價周四雖略為回軟，但續於１８００美元關口徘徊。現貨金曾跌０﹒２％至每盎司１７９

９﹒１８元，現時則報１８０２﹒９５元；而美國期金則收跌０﹒１％報每盎司１８００﹒２０

元。

美元指數偏軟，同時美國１０年期債息徘徊在逾四個月低位，帶動金價揚升。數據方面，美

國上周初領失業金人數微升至３７﹒３萬人，較路透調查預期的３５萬人多。

其他貴金屬方面，鈀金曾跌１﹒６％報每盎司２８０６﹒９５元，現時則報２８０１﹒７５

元；而白銀則曾跌０﹒８％至每盎司２５﹒９２元，現時則報２５﹒９８元。（ｊｃ）

