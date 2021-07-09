《新股掛牌》喆麗控股首掛開報４﹒８３元，較招股價高逾４７％

《經濟通通訊社９日專訊》喆麗控股（０２２０９）今日首掛，開報４﹒８３元，較招股價

３﹒２８元高出４７﹒２６％，以每手１０００股計，不計手續費，每手賺１５５０元。

該股公開發售獲超額認購１４４﹒３倍，一手中籤率３﹒２６％。（ｅｄ）

