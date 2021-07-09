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即市新聞

09/07/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》捕捉超短線造好時機失敗

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和３２﹒５％，局
勢則分別屬於顯著向淡和偏淡。本欄早前開始將中線與長線的持貨量分段下調，現證明是恰當的
。其實，自本月首個交易日開始，筆者便指出指數期貨的表現並不理想，後市易跌難升。到了本
周一（５日），更指出本月１６日前大市的整體走向多屬向淡。結果截至昨天（８日）收市，恆
指期貨與國指期貨均呈現向淡的走勢，以前者的跌勢較為獲得成交量增幅的配合。
　　本欄中長線減持現貨，只剩下超短線伺機小注造好的應市策略不變，坦言，預測市場轉角位
的難度極高，而筆者這次捕捉超短線造好的時機是失敗的。然而，由於只動用了非常小的注碼圖
利，而周末前應有不少淡友會入市平舊倉套利，反彈市況是會隨時出現的。筆者認為，稍後平舊
好倉走位，降低持倉水平的難度並不高，卻完全不建議大家貿然加注造好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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