《窩輪匯智－劉嘉輝》ＤＥＬＴＡ解碼－窩輪提及的對沖值是甚麼？

《窩輪匯智》環球疫情反覆，大家聞ＤＥＬＴＡ色變，皆因其變種病毒傳播力高，並滲透至

全球多個國家。東京奧運在即，投資者關注疫情的最新發展，慎防黑天鵝事件進一步對市況帶來

波動。不過窩輪世界當中，亦有ＤＥＬＴＡ（對沖值）的存在，但兩者毫不相干，大家不用擔心

。

對沖值是指正股價格變動與輪證價格變動的關係。對沖值會隨輪證價格、正股價格、引伸波

幅及時間等因素所變化。筆者經常強調，窩輪並非四季皆宜的產品，不過在適合的市況當中，卻

又能幫助投資者做到靈活應變的部署。就以近期市況為例，恆指在短短數個交易日之內，由高位

近２９４００點水平，急跌至低位２６８６１點，跌幅超過２５００點，當中騰訊

（００７００）失守６００元後開始急挫，跌幅快而深，嚇得不少好友陣腳大亂。

若投資者在６００元附近有作沖或是單邊看淡的準備，在這一波跌浪中又有何效果？先以市

場上真實例子︰一隻７月到期，行使價於５３３元附近的認沽證為例，在這一輪的跌勢當中，認

沽證成功由輕微價外，變為到價其後變為價內，帶動ＤＥＬＴＡ值增加，結果當股價進一步向下

時，輪證價格在這段跌勢之中，足足急升五倍或５００％。

比對另一隻本身為價內的產品，行使價於６３９元附近，同樣７月到期，由於買入時該認沽

證已為深入價內產品，對沖值近乎１，故此其價格亦較前一隻輕微價外的認沽證為高。埋單計數

，輪價在同時間內升幅只有１２２％。由於原先投放的金額較大，若以實際投放金額及賺取的金

額計，這一隻的現金等值回報就較前者為高。

由此可見，欲追求高爆炸力的產品，可留意一些輕微價外，特點為對本金要求較低，但若市

況未有如預期，這類高槓桿產品的風險亦較高。若投資者想要穩中求勝，不介意較高的入場費，

則可考慮價內產品，特點是對沖值高，較能有序反映正股短期變化。大家要緊記，當窩輪對沖值

愈低，它對相關資產價格敏感度就會愈低，要選擇合適條款產品方能使投資相得益彰。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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