《缸邊隨筆－石鏡泉》遲來的６月市道

《缸邊隨筆》昨日（８日）恆指跌八百，點解？６月１日，筆者有文：《六月市道》，或許

可以提供個參考。



今天（編按：指６月１日）是６月第一個交易天，但期貨言，昨天已是６月期交易。每年的

６月是有個特殊意義，因為６月３０日是半年結期，是前兩季度的完結，第三、第四季度之始。



傳統炒股順口溜是：三興四旺五窮六絕七翻身，但每年總會有人認為：「我看今年跟往年有

不同」。



關鍵是：「我看」。我一看之下，就跟傳統不同了。投資不是要講獨立思考嗎？怎可隨俗。

所以今年有人認為３、４月已跌了，５月不會窮，但事實呢？



＊港股上半年波動３０００點＊



５月恆指與期指的收市，與４月比，只跌少許。但要對比的是４月２９日和５月２８日，這

兩日都是期指結算日，而不應是４月３０日和５月３１日，這是月結日。如將５月最低位也拿來

算算，５月較４月底是曾跌過千五至千六點，這個跌幅算不算「窮」？如拿２月頂位３萬點對比

，恆指╱期指是曾跌去三千多點的。如以港股近年全年波幅是６０００點幅度計，半年波動

３０００點是港股的客觀規律，不是「我想」，「你想」般的去自我搬龍門。



２０２１年上半年波動了３０００點，下半年的３０００點（如有）又會波上定波下？試從

２０２０年３月中，港股起升點，以上升通道及成交來估２０２１年下半年可能走勢。



日線圖上，２０２０年３月中拉出上升軌Ｂ，其頂底拉出Ａ、Ｃ，是約為自２０２０年３月

以來的恆指頂底區，今時恆指是在此上升通道的下半部波動，Ｄ的橫線是由今年１月至今的密集

區（約為２９２００），港股要向好先要升穿此區。



２０２０年１２月，恆指自２萬７區起升是有大成交支持的（Ｅ），今年２月中，恆指見頂

，成交亦見回落（Ｆ）至今。



拳術中，有唯快不破；



股市中，有唯有水則活。



故今年下半年市走勢，一字記之曰：水。Ｍｏｎｅｙ ｍａｋｅｓ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ

ｇｏ ｒｏｕｎｄ。



恆指周線圖中，２０２０年３月起可劃出三條上升軌，今時恆指在中軸軌打滾，要確升破又

是要靠成交，如６月（即有４個星期），港股成交量不升，而是如下跌，大家怕要迎接恆指

２６５了。



恆指月線圖示出，起碼自２０１１年１０月以來，恆指都是處Ｗ、Ｘ、Ｙ的上升軌上，同樣

如有成交支持，恆指可望上衝Ｗ線，但如成交不濟，則恆指可能會如Ｚ區所示，在Ｘ線上少許來

波動，最麻煩的，當然是ＯＢＶ成Ｍ形走勢，咁就你唔ｓｅｅ Ｉ ｓｅｅ囉。



講完咁多，都是一句千年經典金句：



魚缸無水，魚難養。



水從何來？







＊中外運企穩３﹒４元才追入＊



昨天筆者在《午市閒談》推介了中國外運（００５９８）。中外運是內地物流服務供應商，

主要從事海陸空貨運代理、快遞及船務代理等服務，並以倉儲及碼頭服務、汽車運輸等作為支援

，提供綜合物流服務。中外運昨收報３﹒３３元，升５﹒７１％；預期市盈率６﹒７６倍，預期

周息率４﹒８０％。



＊上半年盈利至少升６５％＊



中外運日前發盈喜，預計上半年淨利潤按年升６５％至８５％；預期純利增加，主要由於各

業務量呈現增長態勢。同時，期內來自聯營公司的投資收益也大幅增加。



由於部分亞洲國家及地區的出口均受疫情影響而進入封鎖狀態，環球各國更依賴從中國入口

貨物作為替代。只要這個替代效應延續，加上歐美經濟復甦，預計中國今年出口將保持強勁，航

運業仍持續暢旺，而中外運陸路貨運更有中歐鐵路這個互補優勢。



＊目標看３﹒７元＊



推介時，周線圖上，中外運隨保力加通道中軸呈上升之勢，站３﹒３至３﹒４元水平；見裂

口上升，成交有支持，惟預計沽盤會多，恐仍有阻力；如看月線圖，就更見值博空間。



有興趣者宜待中外運企穩３﹒４元才追貨，短期阻力３﹒５元，目標也先看３﹒５元，後再

上望３﹒７元；短期支持３﹒１５元，跌穿３﹒１元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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