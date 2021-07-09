《青工俠說－廖錦興》網絡安全及科技罪案

《青工俠說》新冠疫情已經出現超過年半，影響了全球政治、經濟和民生。由於在家工作和

學習成為新常態，因此也衍生了不少家庭、毒品和商業詐騙問題，其中商業騙案無論在「銀碼」

和宗數都比往年大幅上升。根據警務處的２０２０年香港整體治安情況報告，２０２０年詐騙案

件數字的升幅顯著，由２０１９年的８２１６宗增加至１５５５３宗，上升８９﹒３％，其中網

購騙案更上升２倍達６６７８宗，電話騙案涉及的損失金額仍然龐大，同比上升２﹒８倍，情況

令人擔心。



由於近年虛擬銀行及加密貨幣等電子交易平台興起，資金流動速度驚人，犯罪分子亦紛紛利

用相關平台進行洗黑錢活動。據警方調查２０２０年洗黑錢案件有１９０５宗，涉及２﹒６８億

港元，較２０１９年急增４９％。金融罪案愈趨猖獗，因此上月底警方正式將財富調查科、聯合

財富情報組及財富總部從毒品調查科分拆，整合及升格為專責科級部門──財富情報及調查科（

Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ ａｎｄ Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ Ｂ

ｕｒｅａｕ，簡稱ＦＩＩＢ），更聚焦地調查及打擊洗黑錢活動，以鞏固香港國際金融中心的地

位。



另一方面，隨著數碼化普及大眾的生活，各行業在提升業務發展潛力的同時，也面對網絡安

全及科技罪案的挑戰。近年網上陷阱和風險愈趨多樣化，稍一不慎便會墮入詐騙、遭惡意入侵或

網絡攻擊等。近年黑客勒索成風，繼年初美國最大成品油管道商Ｃｏｌｏｎｉａｌ

Ｐｉｐｅｌｉｎｅ系統遭攻擊令輸油管服務中斷６天，最終向黑客支付４４０萬元及全球最大肉

類加工商ＪＢＳ的電腦系統遭入侵致癱瘓，本周美國軟件供應商亦受到黑客組織發動勒索軟件攻

擊，引致瑞典連鎖超市ＣＯＯＰ逾８００間分店被迫暫時停業，可見軟件攻擊及勒索案件嚴重影

響經濟和民生。



我上周出席了由警方網絡安全及科技罪案調查科（Ｃｙｂｅｒ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ ＆

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｒｉｍｅ Ｂｕｒｅａｕ，簡稱ＣＳＴＣＢ）舉辦，以「強化數碼韌

性」（Ａｄｖａｎｃｉｎｇ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｒｅｓｉｌｉｅｎｃｅ）為題的網上研討會。

ＣＳＴＣＢ的長官盤點了各類網上陷阱和隱患，而最令人擔憂的是市民大眾對網絡安全的防禦性

不足，在ＣＳＴＣＢ對企業的模擬騙徒實驗中，竟有１２％實驗市民開啟釣魚式詐騙電郵，更有

高達７０％企業僱員這樣做，若按此模擬結果推測網絡騙案將會大幅上升。而加密勒索軟件亦繼

續肆虐，除了大型企業，中小型企業也開始成為黑客的攻擊對象。據警方提供的最新加密勒索罪

案實例，指出黑客對企業作出三重傷害（鎖死系統勒索金錢、出售被攻破的系統資料圖利和利用

系統內客戶資料再向該客戶進行二度勒索），ＣＳＴＣＢ還強調一般企業管理人員只會對外防止

網絡攻擊，但欠缺內部防禦。事實上不少網絡攻擊或勒索均來自企業內部在職或剛離職人員。



近年不斷上升的網絡安全及科技罪案，嚴重影響香港亞洲金融中心地位，要破解網絡詐騙和

攻擊，最有效的方法是不斷更新及升級操作軟件，恆常對相關操作人員作出培訓和制定預防管理

措施，試想想明早起來打開電腦不能進入系統，所有儲存的資料都被鎖住了，並收到勒索軟件通

知要繳交數以百萬計的贖金，你會如何面對此重大的企業風險？《香港青年工業家協會當然顧問

廖錦興》



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